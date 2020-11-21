Чудо-продукты от морщин перечислили медики

В рацион следует включить бобовые, куриную грудку и рыбу.
С помощью сбалансированного питания можно замедлить старение кожи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Росбалт.
Медики составили список продуктов, которые препятствуют раннему появлению морщин, пишет Change.
В рацион следует включить бобовые, куриную грудку и рыбу — эти продукты помогут восстановить и построить клетки кожи и коллагена. К ним следует добавить оливковое масло — входящая в него олеиновая кислота делает кожу мягкой и упругой. Также кофе нужно заменить зеленым чаем, поскольку полифенолы в составе последнего предотвращают старение и улучшают состояние эпидермиса.
Не менее важно соблюдать водный баланс организма, потому что обезвоживание ведет к сухости, шелушению и потери цвета кожных покровов.
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