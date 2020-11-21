«Полуголые дети в ванной»: фотосессия модельного агентства возмутила казахстанцев

Откровенные снимки прокомментировала уполномоченный по правам человекаПубликация пользователя Facebook Гульбану Абеновой вызвала широкий резонанс в обществе. Женщина возмутилась откровенной фотосессией, которую провели представители одного из модельных агентств. На скандальных кадрах юные участницы конкурса позируют в ванной комнате, передает Azattyq Rýhy.«В цивилизованных странах компании извиняются перед обществом, если народ возмущается по поводу сексуализации детей.А у нас же общество верх тормашками? Организаторы модельного бизнеса для детей Junior Fashion Week требуют от меня извинений за высказанное мною мнение и создание общественного мнения, угрожают судом», - написала Гульбану Абенова.По мнению уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой, проведенная модельным агентством фотосессия с детьми – не только нарушение прав ребенка, но и моральных устоев общества.«Такие нарушения в виде публикаций должны наказываться. Законодательно компетенция МВД на это предусмотрена. Но были внесены законодательные поправки о том, чтобы и Министерство образования получило возможность блокировки.Это не первые такие фотографии, которые размещаются и становятся доступны пользователям. Эти фотографии сделаны в хорошем разрешении, соответственно, делали их люди, которые профессионально занимаются этим. Данный вопрос рассматривается законодательно и в международном плане, как преступление против прав ребенка, его личности, как принудительная эксплуатация детского труда. Поэтому дорожная карта предусматривает постоянный мониторинг и модельных агентств, сайтов, на которых размещаются не только подобные фотографии, но и другие, которые по законодательству о защите прав детей, признаются нарушением прав ребенка на изображение, имя, уважение его чести и достоинства», – цитирует Эльвиру Азимову zakon.kz.По данным СМИ, по факту данной публикации было направлено письмо в МВД, Минкультуры и МИОР с просьбой провести проверки, выяснить, насколько деятельность таких агентств законна. Уполномоченные органы ответили, что подобные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством. Однако по опубликованным фотографиям детей проверки будут продолжены.