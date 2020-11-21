Семь человек насмерть отравились антисептиком, двое в больнице

В селе Томтор Республики Саха зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.
Предварительно установлено, что 18 ноября пострадавшие в одном из магазинов приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили его. В результате 9 человек отравились, семеро из них скончались.
Остаток антисептика с магазина изъяли для экспертизы. Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Сообщается, что «в отношении производителя антисептика проводятся контрольные мероприятия, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована».
«Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) оперативная информация направлена в правоохранительные органы, также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли. Установлена реализация в двух районах республики общим объемом более 200 литров, продукция снята с реализации», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что антисептические средства используют только для наружного применения.
Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.
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