Срок окончания пандемии COVID-19 назвал вирусолог

Изменятся сами свойства вируса



Спрогнозировать срок окончания пандемии коронавируса сейчас сложно, однако к весне эпидемиологическая обстановка может стать легче и психологический фон несколько нормализуется. Об этом рассказал вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на lenta.ru.



«Изменятся сами свойства вируса, который, все-таки, ослабевает». — сказал он.



Аграновский отметил, что к весне в какой-то степени сформируется коллективный иммунитет, а также, вероятно, появится эффект от действия вакцин против коронавируса.



«К тому же, по моим ощущениям, скажутся общая психологическая усталость от этой проблемы и усталость СМИ, которым надоест это тиражировать», — предположил эксперт.



Ранее Аграновский назвал нулевыми шансы заразиться COVID-19 через плохо промытые продукты питания. В то же время, по его словам, посещение магазинов может представлять опасность.