Более 30 человек получили травмы при взрыве в столичном кафе

Из-за взрыва в кафе в микрорайоне Чубары в городские больницы доставлены 33 пострадавших с различными травмами и степенью тяжести, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения.
Они проходят дообследование и лечение. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме профильными специалистами, медицинским персоналом. Сейчас на месте дежурят 3 бригады скорой помощи. Всего было задействовано 22 бригады службы 103. Повреждено 3 автомобиля.
"На месте развернут оперативный штаб, разбор завалов продолжается. Для оказания психологической и информационной поддержки населению и пострадавшим в ДЧС Нур-Султана открыты телефоны горячей линии 8-7172-24-51-71 и 8-7172-24-51-47", - сообщили в столичном ДЧС.
На месте происшествия находятся 3 психолога Центра медицины катастроф и Управления медико-психологической службы МЧС. Акиматом города и Департаментом по ЧС отправлены автобус и КУНГ-машина для обогрева граждан.
Напомним, 21 ноября 2020 года в 12.25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Чубары.
По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасателями вынесено 15 газовых баллонов и спасен один человек. По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия. Пожар ликвидирован в 12.58 часов на площади 20 квадратным метров.
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