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Акция в поддержку ЛГБТ в одном из ТРЦ столицы возмутила казахстанцев

Просмотров:2879 Опубликовано: Сегодня, 17:13
Акция в поддержку ЛГБТ в одном из ТРЦ столицы возмутила казахстанцев
Фото из Сети интернет
В Сети появилось фото, которое якобы сняли в одном из ТРЦ города Нур-Султана во время одиночной акции в поддержку ЛГБТ – сообщества, передает ИА «NewTimes.kz».

Акция в поддержку ЛГБТ в одном из ТРЦ столицы возмутила казахстанцев

Публикация с подписью «Сегодня в ХанШатыре акция в поддержку геев!» появилась на Instagram-странице sko_kz.

На фото запечатлен молодой человек в нижнем белье и кроссовках, накрывший обнаженные плечи радужным флагом.

Голова парня увенчана короной, как у Статуи Свободы, в левой руке он держит факел, а в правой книгу с надписью «ЛГБТ».

Снимок взорвал соцсеть. Комментаторы не скупились на выражения и мнения по поводу одиночной акции.

Кто-то возмущался открытой пропагандой ЛГБТ, другие сочувствовали герою публикации и волновались, добрался ли он до дома после проведенной акции: «И власть это разрешила?», «Куда мир катится?!», «Он хоть живой оттуда ушел?», «А что в субботу шатыр работает?», «Он прекрасен!», «И все спокойно прошли мимо?».



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ну Ну
  • arelav_74
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 Empro (Посетители) Сегодня, 17:58
Езжайте в гейропу или пиндосию, там ваш зад примут с распотертыми объятиями. В нашей стране такие не нужны.
 
 

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