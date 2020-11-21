Акция в поддержку ЛГБТ в одном из ТРЦ столицы возмутила казахстанцев

В Сети появилось фото, которое якобы сняли в одном из ТРЦ города Нур-Султана во время одиночной акции в поддержку ЛГБТ – сообщества, передает ИА «NewTimes.kz».Акция в поддержку ЛГБТ в одном из ТРЦ столицы возмутила казахстанцевПубликация с подписью «Сегодня в ХанШатыре акция в поддержку геев!» появилась на Instagram-странице sko_kz.На фото запечатлен молодой человек в нижнем белье и кроссовках, накрывший обнаженные плечи радужным флагом.Голова парня увенчана короной, как у Статуи Свободы, в левой руке он держит факел, а в правой книгу с надписью «ЛГБТ».Снимок взорвал соцсеть. Комментаторы не скупились на выражения и мнения по поводу одиночной акции.Кто-то возмущался открытой пропагандой ЛГБТ, другие сочувствовали герою публикации и волновались, добрался ли он до дома после проведенной акции: «И власть это разрешила?», «Куда мир катится?!», «Он хоть живой оттуда ушел?», «А что в субботу шатыр работает?», «Он прекрасен!», «И все спокойно прошли мимо?».