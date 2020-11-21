Украинские чиновники прибыли в Казахстан с поддельными справками о коронавирусе

Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и посол Украины в Казахстане Петр Врублевский прибыли в РК с поддельными справками о коронавирусе, пишет «Комсомольская правда Казахстан».
Правительственная делегация из Киева прибыла в Нур-Султан для переговоров с министрами правительства Казахстана. Предполагалось, что Криклий проведет личные переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Необходимым условием для встречи в условиях пандемии коронавируса было предоставление справки об отсутствии коронавируса, которую должна была предоставить украинская сторона.
Криклий и Врублевский такие справки в службу протокола казахстанского премьера представили, однако там каким-то способом определили, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус у обоих украинских министров являются поддельными.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично принес извинения Мамину за произошедший инцидент и своих подчиненных, предоставивших фальшивые справки.
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