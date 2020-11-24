Девочку с гигантскими стопами прооперировали в Нур-Султане

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В больнице Нур-Султана прооперировали девочку с гигантскими стопами, передает Tengrinews.kz.В многопрофильной городской детской больнице №2 провели операция семилетней девочке с редким заболеванием. У маленькой Томирис выявлено сочетание двух патологий: синдрома Протея (гигантизм обеих стоп) и сосудистой мальформации кишечника."Синдром Протея - очень редкое врожденное заболевание, которое характеризуется чрезмерным ростом кожи, костей, мышц, жировых тканей, а также кровеносных и лимфатических сосудов.На сегодняшний день в мире насчитывается около 200 подобных случаев. Стопы ребенка имеют гигантские размеры, составляющие половину массы и размера тела, с очагами хронического остеомиелита в области пальцев", – рассказал заведующий отделением ортопедии и реабилитации больницы Агабек Чикинаев.По словам врача, кроме увеличенных размеров ног, девочка также страдала лимфоангиоматозом кишечника. Частые кишечные кровотечения способствовали развитию тяжелой анемии, для коррекции которой требовалось переливание крови два-три раза в месяц. В начале этого года Томирис была госпитализирована в плановом порядке в отделение ортопедии и реабилитации больницы.В апреле хирурги детской больницы №2 провели операцию на кишечник, которая позволила остановить многократные повторяющиеся кровотечения. С момента этой операции ребенок не нуждался в частом переливании крови и ее компонентов. Самочувствие девочки улучшилось, появилась прибавка в весе тела."На этой неделе мультидисциплинарной командой в составе ортопедов, хирургов и анестезиологов удалось успешно выполнить реконструктивную операцию на левой стопе. На ближайший год планируются еще три этапа операций, как на конечностях, так и на кишечнике. После них на правой конечности у ребенка появится опороспособность и уменьшится социальная уязвимость", - рассказал Чикинаев."Наша операция прошла успешно. Были сложные операции и тяжелый период. Но сейчас все хорошо, наша Томирис счастлива, мы тоже", - поблагодарила врачей мама Томирис.