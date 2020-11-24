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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы самые опасные для здоровья города Казахстана

Просмотров:825 Опубликовано: Сегодня, 09:30
Названы самые опасные для здоровья города Казахстана
Фото из открытых источников
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев назвал 10 городов Казахстана, опасных для здоровья: в них зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нас всех волнуют основные экологические проблемы, это загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод, несовершенная система обращения с отходами, историческое загрязнение, недостаток озеленения", - сказал министр на заседании правительства.

Мирзагалиев рассказал, что, по данным экологического мониторинга атмосферного воздуха, в 2019 году в 10 городах зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

"Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Кроме того, значительный объем загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область", - озвучил Мирзагалиев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:08
Цитата: aalleennaa69
А где же Актау потеряли ?

Актау экологический заповедник.
Кто же тогда в Риксос поедет?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:45
aalleennaa69: "А где же Актау потеряли?"
Так наши "борцы" за чистую экологию все,когда-то существовавшие заводы и карьеры разрушили.
Немного еще бывший АТЗ (Казазот) дымит.
Единственный источник загрязнения, который не смогли сдать в металлолом, это озеро Караколь, которое "дымит" только когда ветренно и поэтому его не заметили.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 11:43
Я бы Атырау поставил бы на 1 место, ночью с Тенгиза выбрасывается очень много ядовитых веществ.
 
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  • Empro
  • Абвгд
  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:17
А где же Актау потеряли ?
 
 

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