Названы самые опасные для здоровья города Казахстана

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев назвал 10 городов Казахстана, опасных для здоровья: в них зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Нас всех волнуют основные экологические проблемы, это загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод, несовершенная система обращения с отходами, историческое загрязнение, недостаток озеленения", - сказал министр на заседании правительства.



Мирзагалиев рассказал, что, по данным экологического мониторинга атмосферного воздуха, в 2019 году в 10 городах зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.



"Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Кроме того, значительный объем загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область", - озвучил Мирзагалиев.