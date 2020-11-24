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Заводы по сжиганию мусора и его переработке в электроэнергию появятся в Казахстана

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Заводы по сжиганию мусора и его переработке в электроэнергию появятся в Казахстана
Фото : metalspace.ru
Благодаря этой технологии к 2025 году доведут уровень переработки бытовых отходов до 30%.

На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о реализации пилотных проектов в шести городах Казахстана, направленные на переработку твердых бытовых отходов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мирзагалиева, для системного решения проблемы низкого уровня переработки отходов на законодательном уровне внедряется технология "Waste to energy".

Это технология, при которой сжигается мусор и производится электроэнергия, которая продается в общую электрическую сеть. Буквально недавно главой государства подписан соответствующий законопроект. Пилотные проекты, направленные на переработку твердых бытовых отходов, на первом этапе будут реализованы в шести городах, - сказал министр.
Проекты будут реализованы в Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Таразе и Шымкенте.

На сегодняшний день идет активная проработка вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами. В случае успешной реализации пилотных проектов, заводы будут построены и в других городах, - пояснил он.
Глава ведомства добавил, что благодаря этой технологии к 2025 году доведем уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского уровня.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Neo_454
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:41
Цитата: Erlan84
пойду Лапшу куплю! посоветуйте какой брать?

не надо ничего покупать, навешают итак lol
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:09
пойду Лапшу куплю! посоветуйте какой брать?
 
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  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:44
получится как с ветрогенераторами в районе аэропота. пока все чинуши на проектах нажрутся он станет настолько дорогим, что просто сгниет никому не нужным.
жаль.
Цитата: aalleennaa69
Опять их куда то в Европу тащит

кстати, в статье ни слова о Европе или хотя бы о европейских технологиях, заводах, проектах и т.д. lol
или вам стало плохо от того, что вам и вашим детям дышать станет легче?
по мне так вообще по барабану чьи это будут технологии.
для примера, можете познакомиться в открытом
доступе как такие технологии применяются на "загнивающем западе".
хотя, есть ли смысл в этом для вас?
 
-1
  • leo529
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:21
Опять их куда то в Европу тащит
 
 

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