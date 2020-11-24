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«Воруют благодаря пандемии!»: казахстанцы обсуждают маски за 68 тысяч

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 11:02
«Воруют благодаря пандемии!»: казахстанцы обсуждают маски за 68 тысяч
Фото: tengrinews.kz
Пользователи соцсети указывают, что их цена завышена как минимум в 2 раза

Пользователи Facebook отреагировали на сообщения о закупе дорогих масок, передает Azattyq Rýhy. Ранее сообщалось, что для врачей реанимационных отделений в Карагандинской области приобрели 200 масок по 68 тысяч тенге за единицу.

«Бессовестные чиновники продолжают воровать, (по крайней мере тратить бюджетные деньги не рационально) благодаря пандемии! Снизу скриншот самых дорогих полнолицевых масок, которые предлагают на коммерческих сайтах, 49000, есть и за 25000и за 20000, но Карагандийские госзакупщики решили купить по 68000, таких цен на рынке нет! Применив систему закупок с одного источника, использовав конечно же альтернативные коммерческие, которые видимо сами же и напечатали!», - написал Канат Жетписов (орфография и пунктуация автора сохранены).

В качестве доказательства, автор публикации продемонстрировал скриншот сайта объявлений, согласно которому стоимость масок варьируется от 43 до 49 тысяч тенге.

«Воруют благодаря пандемии!»: казахстанцы обсуждают маски за 68 тысяч


Остальные участники группы «Астана – Что? Где? Когда?» призвали Антикоррупционную службу обратить внимание на данную ситуацию.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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