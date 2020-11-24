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Казахстан займёт 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Казахстан займёт 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Фото:elements.envato.com
Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Казахстан возьмет два займа на сумму более 1,5 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Первый заем на 908 миллионов 596 тысяч евро предусмотрен соглашением между Казахстаном и Азиатским банком развития.

"Заем направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Эти средства позволят поддержать меры правительства по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики", - сказал Жамаубаев.

По его словам, часть займа в размере 454 миллионов 298 тысяч евро Казахстан должен будет погасить в течение 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальные 454 миллиона 298 тысяч евро предоставляются на пять лет, включая трехлетний льготный период.

"Второе соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций было подписано на сумму 661 миллион 800 тысяч евро. Средства также будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года и поддержку мер правительства по борьбе с COVID-19. Заем предоставляется со сроком погашения в 10 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения - Euribor 0,50 процента", - добавил министр.

Он сообщил, что обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:00
Цитата: amanzhol_120492
Казахстан займёт 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Чё то только борьбы никакой кроме запретов да матюкальников на столбах не видно.
 
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amanzhol_120492 (Посетители) Сегодня, 11:42
Нет слов, одни окрики
 
 

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