Снятие пенсионных на жильё: одобрены поправки о налогах

Законопроектом предусмотрено предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат.



Депутаты Мажилиса поддержали поправки, внесенные Сенатом в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает корреспондент zakon.kz.



Законопроектом предусмотрено предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, а также определяющие порядок его исчисления, удержания и уплаты. Введение специального налогового режима розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота, - отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергей Симонов.



Кроме того, до конца текущего года субъектам микро-, малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики будут предоставлены права определять сумму социального налога, подлежащего уплате в бюджет, как разницу между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений.