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Снятие пенсионных на жильё: одобрены поправки о налогах

Просмотров:470 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Снятие пенсионных на жильё: одобрены поправки о налогах
Фото : platon.asia
Законопроектом предусмотрено предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат.

Депутаты Мажилиса поддержали поправки, внесенные Сенатом в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает корреспондент zakon.kz.

Законопроектом предусмотрено предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, а также определяющие порядок его исчисления, удержания и уплаты. Введение специального налогового режима розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота, - отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергей Симонов.

Кроме того, до конца текущего года субъектам микро-, малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики будут предоставлены права определять сумму социального налога, подлежащего уплате в бюджет, как разницу между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ну Ну
  • cnnc
  • TU-154
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:51
ничего не понял, но меня все таки терзают смутные сомненья... мои пенсионные деньги, какие то депутаты, кодексы, ипны... lol
украдуть как пить дать smeh
 
 

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