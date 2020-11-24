Сдать Карабах в аренду России, принять Армению в Союзное государство

Сергей Станкевич – о том, как уже обустроить Кавказ



– Сергей Борисович, вы на днях выступили с интересной инициативой. Во-первых, предложили передать то, что осталось от Нагорного Карабаха, в долгосрочную аренду России. По примеру Гонконга. Идея, прямо сказать, неожиданная.



– Давайте я объясню подробней. Территория Нагорного Карабаха, которая после ухода армянских вооруженных отрядов целиком останется на попечении российского миротворческого контингента, невелика: 3170 кв. км из прежних 11458 кв. км, то есть менее трети прежней непризнанной НКР. Каков будет правовой статус этого анклава? Если его так или иначе не обособить, неизбежны регулярные провокации и конфликты, чреватые новой войной, но уже с участием российских миротворцев. Позиции Еревана и Баку по статусу Карабаха диаметрально расходятся. Азербайджан с позиций победителя в войне полностью исключает даже автономию – будет «обычный район как все». При таком варианте возобновление войны станет лишь вопросом времени.



На мой взгляд, есть только один способ снять угрозу: выделить карабахский анклав в особую самоуправляемую территорию и передать его в аренду Российской Федерации сроком, допустим, на 50 лет. Да. по аналогии с Гонконгом, находившимся в течение 100 лет в аренде у Великобритании. В этом случае всё встанет на свои места. Будет понятно, зачем и на каком основании Россия охраняет периметр карабахского анклава, а также Лачинский коридор, ведущий в Армению. У России появится стимул охранять ещё и дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахичеванью (так предусмотрено в трёхстороннем Заявлении). Это можно сделать дополнительным условием к арендному договору.



Разумеется, вероятны возражения со стороны Азербайджана. И тут многое будет зависеть от Турции. Её позиция, как это ни странно, может оказаться вполне гибкой. Турции самой необходимо рано или поздно урегулировать своё присутствие в нескольких районах Сирии, в том числе на территориях, населённых этнически родственными туркоманами. Аренда там также способна стать вариантом, который могло бы признать международное сообщество. Для турецкой аренды в Сирии потребуется поддержка России. Так что арендный статус для Карабаха не выглядит таким уж безнадёжным.



– А ещё вы заявили, что надо принять Армению в Союзное государство. Которое пока состоит из России и Белоруссии.



– Главный вопрос, действительно, касается не столько Карабаха, сколько дальнейшего пути самой Армении. Причина эпохальной катастрофы, постигшей эту страну, вовсе не в неумении воевать. Армения сначала проиграла развитие, а уже затем потеряла опекаемую ею территорию. Одно вытекает из другого. За последние 30 лет Азербайджан, как и Турция, ушли далеко вперёд в совокупном развитии и соответственно – в военно-технологическом. А Армения топталась на месте. Тот, кто застрял в тупике развития, обречён на поражение и потери. Но Армения, даже одумавшись, не сможет самостоятельно вырваться из тупика. Она снова, как уже было на протяжении столетий, зажата между жерновами Турции и Ирана, к которым добавился азербайджанский клин. Как никогда реальна угроза экономической деградации, депопуляции и растворения в исламском мире. Армянской нации пора принимать решение историческое и судьбоносное. Сама нация разделена на две примерно равные части по два с лишним миллиона человек: одна проживает в самой Армении, другая в России. Почему бы представителям этих двух частей разделённой нации не собраться на Конгресс армянского народа и не принять обязывающее для политической элиты решение: взять курс на вступление Армении в состав Союзного государства России и Белоруссии в качестве третьего участника? Понятно, что путь это непростой и нескорый, но встать на него – значит снять угрозу национальной катастрофы и обрести надёжную историческую перспективу.



– Я знаю, что обе эти ваши идеи вызвали интерес, их обсуждают, но из Кремля пока никакой реакции нет. Как нет и уверенности, что армянские элиты запросятся в Союзное государство. Вообще, у России традиционно огромное количество проблем с Кавказом. Этой традиции уже насколько веков. Мне было бы интересно послушать вас как историка – зачем вообще мы полезли в этот регион с его горячими парнями, которых вечно приходится мирить.



– Всю историю отношений России и Кавказа пронизывает какая-то мистическая иррациональность. Никто из серьёзных историков, исторических социологов или геополитических стратегов так и не дал убедительного ответа на простой, казалось бы, вопрос – зачем исторической России триста, двести и сто лет назад был так нужен Кавказ?



Нет, сейчас всё уже вполне понятно – после трёхсотлетних усилий, многих десятков войн, сотен восстаний и тысяч скандальных разборок, после огромных человеческих жертв и неисчислимых затрат, когда половина Кавказа стала частью современной России и сжилась с нею неразрывно, сейчас цена и значение Большого Кавказа для России выросли до небес. Мы там уже навсегда и пусть никто даже не мечтает нас оттуда вышибить. Горько пожалеют такие мечтатели. Но глядя в уже далёкое прошлое – что Россию вообще сподвигло зайти на Кавказ и там остаться?



– В самом деле. Что?



– Тут ясного ответа нет. Одно слово – судьба. Генерал Василий Потто, бывший в конце XIX века начальником военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа, написал 5-томную «Историю кавказской войны». В своём труде, не найдя ответа на роковой вопрос, Потто предположил, что Россия была словно заговорена на Кавказ. Её влекла туда мистическая сила Провидения. Практически все русские цари, начиная с Ивана IV, почему-то мечтали утвердить там свою власть. «Мысль о господстве на Кавказе становится наследственной в русской истории. И для монархов, и для народа», – с некоторым недоумением заключал генерал Потто. А его соратник, генерал Николай Головин откровенно сетовал, что на Кавказскую войну уходила шестая часть доходов огромной Российской империи.



Исторически первая попытка русских утвердиться на Кавказе была, впрочем, вполне рациональной. Отправляясь в Персидский поход (1722-1723 гг.), император Петр I пытался всего лишь проложить торговый путь к азиатскому Югу для русских купцов. Перед тем прорубив на Западе окно в Европу, царь пожелал отворить торговым людям ещё и ворота в Азию. Итогом похода стало открытие для России двух важных каспийских портов – Дербента и Баку. Но стратегически это был вызов, повлекший за собой долгую серию столкновений и войн с двумя хозяйками Кавказа — великими империями Персидской и Османской. Россия вовлеклась в активное соперничество, во многом не исчерпанное до сих пор.



– Там ведь был ещё и религиозный фактор. Спасали православную Грузию от магометан.



– Это сильно попозже. Но действительно, поворотный шаг, равнозначный переходу через Рубикон, сделал император Александр I, решая вопрос о присоединении Грузии. Правители из династии Багратионов долгое время умоляли Россию о покровительстве. Советники пугали молодого русского царя неизбежностью возникновения серии войн на Кавказе. Общественное мнение было однозначным: нельзя бросить грузинских братьев-христиан на произвол жестоких иноверцев. После многомесячных сомнений 12 сентября 1801 года Александр I подписал манифест о присоединении Грузии к России. В 1803 году к России присоединились также Мегрелия и Имеретинское царство. Удивительно, но император при этом не преследовал никаких прагматических целей. Более того, принимал на страну все тяжёлые военно-политические и материальные последствия.



А последствия были серьёзные. Начались сразу две кровопролитные войны с Персией и Турцией, закончившиеся для России победно. По Гюлистанскому миру (1813 г.) Персия признала вхождение в состав Российской империи Восточной Грузии, Абхазии и Северного Азербайджана, а Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море. В состав России был включён и тот самый Карабах, который ныне у всех на устах.



Надо сказать, что Россия сразу начала серьёзно вкладываться в развитие территорий, принятых в империю. Чего стоит одна Военно-грузинская дорога, соединившая Северный и Южный Кавказ. Силами русской армии она была к 1814 году превращена из опасной тропы в магистраль для проезда экипажей, со станциями и постоялыми дворами.



Успех России лишь повысил риски и усилил противодействие соперников. На арену вышла Великая Британия, которая начала знаменитую «Большую игру» – вековую борьбу с Российской империей за сферы влияния на Кавказе и в Азии.



В XVIII — XX столетиях Россия прошла через шесть русско-персидских и 12 русско-турецких войн, а между собой Персия и Турция за этот же период воевали ещё раз. Предметом борьбы был в основном регион Большого Кавказа с выходом на побережья Чёрного и Каспийского морей. И буквально за всеми этими войнами в той или иной степени стояла Британия, стремившаяся из-за кулис разделять и властвовать. Тогда это была совсем другая страна. В своё золотое столетие 1815-1914 гг. Британская империя достигла пика геополитического могущества. Её территория составляла около 26 миллионов квадратных километров, а население — до 400 млн чел. После разгрома Наполеона у англичан не осталось соперников, кроме России. Британия полностью господствовала на всех морских маршрутах, особенно с появлением парового флота. Конкурентный вызов Британии бросала только Россия и только в Евразии. Пожалуй, именно британцы в XIX веке впервые так системно использовали две формы господства над иными государствами – колонии и сферы влияния. Колонии ставились под прямой административный контроль и подвергались бесцеремонной эксплуатации. Сфера влияния предполагала сохранение за страной-сателлитом формальной независимости, по позволяла манипулировать её внешней политикой в интересах Лондона.



Дуга британской гегемонии охватывала тогда с юга всю Евразию от Китая до Турции и Средиземноморья. Центром и главным достоянием этой колониальной системы была Индия, питавшая массированными поставками весь британский промышленный рост. Возможное продвижение России к границам Индии рассматривалось в Лондоне как экзистенциальная угроза. А средством противодействия такой угрозе британцы считали использование Афганистана как буферного государства, а также навязывание России постоянных сковывающих войн с персами и османами.



Впрочем, однажды, в 1885 году, Британия и Россия оказались буквально в одном шаге от большой войны. Тогда Россия, постепенно наступая, взяла под контроль всю территорию нынешнего Туркменистана, образовав там Закаспийскую область. После чего упёрлась в активное сопротивление Британии на территории Афганистана, ставшего британским протекторатом. Дальше к югу британцы решились русских не пускать ни под каким видом. Две великих империи сошлись лицом к лицу. Вызов британскому льву бросил русский генерал Александр Комаров, начальник Закаспийской области, отряд которого пересёк реку Кушка и захватил стратегически важный оазис Пандждех на тогдашней афганской территории. Инцидент был воспринят британцами как начало русского наступления в сторону Индии, их главной колониальной кормилицы. В Лондоне грянул набат. Британский парламент выделил деньги на войну. Началось активное передвижение войск. Вся европейская пресса трубила о неизбежном столкновении. Тем не менее война была предотвращена усилиями дипломатов. Министр иностранных дел России Николай Гирс и посол Лондона барон де Стааль подписали в 1887 году соглашение, устанавливающее буферную зону между двумя сферами влияния в Центральной Азии.



В 1890 году Россия основала в оазисе, взятом генералом Комаровым, город-крепость Кушку ( Серхетабат ) и в 1901 году провела туда железную дорогу. Кушка в течение ста лет оставалась самым южным поселением и военным гарнизоном в Российской империи и в Советском Союзе.



Кстати, опыт царя-миротворца Александра III, избежавшего почти неизбежной войны с Британией, нам и ныне не следует забывать. Поскольку в нынешнем конфликте вокруг Карабаха мы видим классический состав участников: Азербайджан и Армения на авансцене, рядом Турция, Иран и Россия, сбоку Грузия, а за кулисами – Британия. Этот узел нельзя просто разрубить, придётся распутывать.