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Нашли за пару секунд. Специалисты вскрыли уязвимость Tesla Model X

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Нашли за пару секунд. Специалисты вскрыли уязвимость Tesla Model X
Фото © РИА Новости / Ирина Калашникова
Бельгийские специалисты по кибербезопасности на примере Tesla Model X показали, как можно взломать бортовую систему безопасности одного из проектов главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

Отмечается, что защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Исследователи за 195 долларов собрали установку для взлома электромобиля, имея на руках блок управления с аналогичного автомобиля.

"Хакеры" считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla удалось "угнать".

Производитель обещает решить выявленную проблему, выпустив новую версию прошивки.

Ранее радио Sputnik сообщало о том, что Илон Маск занял вторую строчку в списке богатейших людей на планете.


Источник: radiosputnik.ria.ru
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