Нашли за пару секунд. Специалисты вскрыли уязвимость Tesla Model X

Бельгийские специалисты по кибербезопасности на примере Tesla Model X показали, как можно взломать бортовую систему безопасности одного из проектов главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.



Отмечается, что защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Исследователи за 195 долларов собрали установку для взлома электромобиля, имея на руках блок управления с аналогичного автомобиля.



"Хакеры" считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla удалось "угнать".



Производитель обещает решить выявленную проблему, выпустив новую версию прошивки.



Ранее радио Sputnik сообщало о том, что Илон Маск занял вторую строчку в списке богатейших людей на планете.