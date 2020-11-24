100 тысяч казахстанцев станут функционально неграмотными — эксперты

Функциональная грамотность это не одно и тоже, что и обычная грамотность.
Во Всемирном банке дали оценку влиянию пандемии на казахстанскую систему образования. Свыше 100 тысяч человек станут функционально неграмотными, передает Liter.kz.
Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто полагает, что пандемия грозит привести к функциональной неграмотности свыше 100 тысяч учащихся отечественных школ. И это при том, что до коронакризиса шесть из десяти школьников уже были функционально неграмотными.
Отметим, что функциональная грамотность это не одно и тоже, что и обычная грамотность. Функциональная грамотность проявляется в том, как человек может использовать полученные в ходе обучения знания на практике.
«Что еще хуже – эти потери и негативные последствия особенно ощутят на себе и без того уязвимые категории учащихся. Закрытие школ даже на непродолжительное время увеличит разрыв в успеваемости по чтению между детьми из бедных и богатых семей на 18%, как это видно из наших оценок на графике ниже», – заявляет Жан-Франсуа Марто.
Он полагает, что концепция «четыре Казахстана» (представлена Центром исследований и консалтинга) наглядно отражает сложившуюся ситуацию в стране. Всю страну условно можно поделить на четыре части:
индустриальный пояс – юго-западный и центральный Казахстан; индустрально-аграрный северо-запад – северный, восточный и северо-западный Казахстан; аграрный юго-восток – южный и юго-восточный Казахстан; постиндустриальные городские районы – Нур-Султан и Алматы.
«Было поразительно видеть огромные различия между четырьмя регионами: например, по уровню доходов существует четырехкратная разница между регионами с высокими и низкими показателями, по рождаемости север страны можно сравнить с Европой, в то время как юг отражает тенденции стран с низкими доходами, а северо-запад Казахстана по продолжительности жизни схож со странами Африки», – говорит эксперт.
Он отметил, что северный Казахстан это единственный регион в стране, где разрыв между городскими и сельскими школами небольшой, а общий уровень успеваемости высокий.
По словам представителя Всемирного банка, учащиеся Назарбаев интеллектуальные школы опережают своих сверстников почти на три года обучения. При этом лишь 6,2% из них являются функционально неграмотными, тогда как средний показатель по стране – 64%.
Жан-Франсуа Марто добавил, что до вспышки коронавируса ребенок, родившийся в Казахстане, мог реализовать свой потенциал лишь на 63%. Теперь этот показатель будет даже ниже.
«Поскольку продолжительность и качество обучения в школе связаны со способностью генерировать доход в будущем, закрытие школ, вероятно, снизит доходы тех, кто с этим столкнулся. По нашим оценкам, в Казахстане в результате четырех месяцев закрытия школ в марте-июне 2020 года будущие доходы этого поколения могут сократиться на 2,9%, что является эквивалентом общих экономических потерь до 1,9 миллиардов долларов (813 млрд тенге) ежегодно», – говорит Жан-Фрасуа Марто.
Он добавил, что Казахстану нужно срочно решать все эти проблемы. Особенно учитывая стремление нашей страны войти в топ-30 наиболее развитых государств. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию человеческого капитала.
Отметим, что родители недовольны качеством дистанционного обучения. Поэтому популярностью стали пользоваться репетиторы и дополнительные занятия. Это при том, что с января по июль 2020 года на систему образования государство потратило 101 млрд тенге.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.