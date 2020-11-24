100 тысяч казахстанцев станут функционально неграмотными — эксперты

Функциональная грамотность это не одно и тоже, что и обычная грамотность.



Во Всемирном банке дали оценку влиянию пандемии на казахстанскую систему образования. Свыше 100 тысяч человек станут функционально неграмотными, передает Liter.kz.



Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто полагает, что пандемия грозит привести к функциональной неграмотности свыше 100 тысяч учащихся отечественных школ. И это при том, что до коронакризиса шесть из десяти школьников уже были функционально неграмотными.



Отметим, что функциональная грамотность это не одно и тоже, что и обычная грамотность. Функциональная грамотность проявляется в том, как человек может использовать полученные в ходе обучения знания на практике.



«Что еще хуже – эти потери и негативные последствия особенно ощутят на себе и без того уязвимые категории учащихся. Закрытие школ даже на непродолжительное время увеличит разрыв в успеваемости по чтению между детьми из бедных и богатых семей на 18%, как это видно из наших оценок на графике ниже», – заявляет Жан-Франсуа Марто.



Он полагает, что концепция «четыре Казахстана» (представлена Центром исследований и консалтинга) наглядно отражает сложившуюся ситуацию в стране. Всю страну условно можно поделить на четыре части:



индустриальный пояс – юго-западный и центральный Казахстан;

индустрально-аграрный северо-запад – северный, восточный и северо-западный Казахстан;

аграрный юго-восток – южный и юго-восточный Казахстан;

постиндустриальные городские районы – Нур-Султан и Алматы.



«Было поразительно видеть огромные различия между четырьмя регионами: например, по уровню доходов существует четырехкратная разница между регионами с высокими и низкими показателями, по рождаемости север страны можно сравнить с Европой, в то время как юг отражает тенденции стран с низкими доходами, а северо-запад Казахстана по продолжительности жизни схож со странами Африки», – говорит эксперт.



Он отметил, что северный Казахстан это единственный регион в стране, где разрыв между городскими и сельскими школами небольшой, а общий уровень успеваемости высокий.



По словам представителя Всемирного банка, учащиеся Назарбаев интеллектуальные школы опережают своих сверстников почти на три года обучения. При этом лишь 6,2% из них являются функционально неграмотными, тогда как средний показатель по стране – 64%.



Жан-Франсуа Марто добавил, что до вспышки коронавируса ребенок, родившийся в Казахстане, мог реализовать свой потенциал лишь на 63%. Теперь этот показатель будет даже ниже.



«Поскольку продолжительность и качество обучения в школе связаны со способностью генерировать доход в будущем, закрытие школ, вероятно, снизит доходы тех, кто с этим столкнулся. По нашим оценкам, в Казахстане в результате четырех месяцев закрытия школ в марте-июне 2020 года будущие доходы этого поколения могут сократиться на 2,9%, что является эквивалентом общих экономических потерь до 1,9 миллиардов долларов (813 млрд тенге) ежегодно», – говорит Жан-Фрасуа Марто.



Он добавил, что Казахстану нужно срочно решать все эти проблемы. Особенно учитывая стремление нашей страны войти в топ-30 наиболее развитых государств. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию человеческого капитала.



Отметим, что родители недовольны качеством дистанционного обучения. Поэтому популярностью стали пользоваться репетиторы и дополнительные занятия. Это при том, что с января по июль 2020 года на систему образования государство потратило 101 млрд тенге.