«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Ноября
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.49 KZT
  • €1 = 504.51 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

100 тысяч казахстанцев станут функционально неграмотными — эксперты

Просмотров:533 Опубликовано: Сегодня, 16:30
100 тысяч казахстанцев станут функционально неграмотными — эксперты
Фото: Liter.kz/Илья Астахов
Функциональная грамотность это не одно и тоже, что и обычная грамотность.

Во Всемирном банке дали оценку влиянию пандемии на казахстанскую систему образования. Свыше 100 тысяч человек станут функционально неграмотными, передает Liter.kz.

Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто полагает, что пандемия грозит привести к функциональной неграмотности свыше 100 тысяч учащихся отечественных школ. И это при том, что до коронакризиса шесть из десяти школьников уже были функционально неграмотными.

Отметим, что функциональная грамотность это не одно и тоже, что и обычная грамотность. Функциональная грамотность проявляется в том, как человек может использовать полученные в ходе обучения знания на практике.

«Что еще хуже – эти потери и негативные последствия особенно ощутят на себе и без того уязвимые категории учащихся. Закрытие школ даже на непродолжительное время увеличит разрыв в успеваемости по чтению между детьми из бедных и богатых семей на 18%, как это видно из наших оценок на графике ниже», – заявляет Жан-Франсуа Марто.

Он полагает, что концепция «четыре Казахстана» (представлена Центром исследований и консалтинга) наглядно отражает сложившуюся ситуацию в стране. Всю страну условно можно поделить на четыре части:

индустриальный пояс – юго-западный и центральный Казахстан;
индустрально-аграрный северо-запад – северный, восточный и северо-западный Казахстан;
аграрный юго-восток – южный и юго-восточный Казахстан;
постиндустриальные городские районы – Нур-Султан и Алматы.

«Было поразительно видеть огромные различия между четырьмя регионами: например, по уровню доходов существует четырехкратная разница между регионами с высокими и низкими показателями, по рождаемости север страны можно сравнить с Европой, в то время как юг отражает тенденции стран с низкими доходами, а северо-запад Казахстана по продолжительности жизни схож со странами Африки», – говорит эксперт.

Он отметил, что северный Казахстан это единственный регион в стране, где разрыв между городскими и сельскими школами небольшой, а общий уровень успеваемости высокий.

По словам представителя Всемирного банка, учащиеся Назарбаев интеллектуальные школы опережают своих сверстников почти на три года обучения. При этом лишь 6,2% из них являются функционально неграмотными, тогда как средний показатель по стране – 64%.

Жан-Франсуа Марто добавил, что до вспышки коронавируса ребенок, родившийся в Казахстане, мог реализовать свой потенциал лишь на 63%. Теперь этот показатель будет даже ниже.

«Поскольку продолжительность и качество обучения в школе связаны со способностью генерировать доход в будущем, закрытие школ, вероятно, снизит доходы тех, кто с этим столкнулся. По нашим оценкам, в Казахстане в результате четырех месяцев закрытия школ в марте-июне 2020 года будущие доходы этого поколения могут сократиться на 2,9%, что является эквивалентом общих экономических потерь до 1,9 миллиардов долларов (813 млрд тенге) ежегодно», – говорит Жан-Фрасуа Марто.

Он добавил, что Казахстану нужно срочно решать все эти проблемы. Особенно учитывая стремление нашей страны войти в топ-30 наиболее развитых государств. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию человеческого капитала.

Отметим, что родители недовольны качеством дистанционного обучения. Поэтому популярностью стали пользоваться репетиторы и дополнительные занятия. Это при том, что с января по июль 2020 года на систему образования государство потратило 101 млрд тенге.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика