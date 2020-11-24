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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Семейство лебедей поселилось около Экибастуза. Их расстреляли

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Семейство лебедей поселилось около Экибастуза. Их расстреляли
Фото : wikiquote.org
Полиция ищет "охотника".

На озере около Экибастуза осела семья лебедей. Кто-то по ночам их отстреливал, передает zakon.kz.

Информация появилась в паблике bezdomnye_zhivotnye_ekb. Сообщается, что на водоеме недалеко от города развелись лебеди - 2 взрослых особи и 8 птенцов.

Приезжали люди, кормили, птицы начали привыкать к людям. И тут откуда-то взялся он. Приезжая на своей белой Приоре, по ночам отстреливал лебедей из воздушки и увозил. Куда и за чем не знаем. Остался один птенчик, не смог улететь, ранен, - сказано в описании к видео.

Его забрали волонтеры, но не знают, как обращаться с этими птицами. Они простят помощи в определении птенца.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Экибастуза. Полицией начаты мероприятия по установлению лиц, причастных к факту незаконной охоты на лебедей. Там добавили, что озеро Ащыколь находится в вблизи города Экибастуза, арендатором, природопользователем озера является ТОО "Экибастуз Транснэк".



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Riddik (Посетители) Сегодня, 18:50
Опять скажут что стрелок оборонялся это самозащита. Если бы он их квадрокоптером видео снимал тогда бы наказали.
 
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  • 618965450
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:29
Преступников необходимо найти и наказать самым жёстким образом. насколько это возможно
 
 

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