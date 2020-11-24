Семейство лебедей поселилось около Экибастуза. Их расстреляли

Полиция ищет "охотника".На озере около Экибастуза осела семья лебедей. Кто-то по ночам их отстреливал, передает zakon.kz.Информация появилась в паблике bezdomnye_zhivotnye_ekb. Сообщается, что на водоеме недалеко от города развелись лебеди - 2 взрослых особи и 8 птенцов.Приезжали люди, кормили, птицы начали привыкать к людям. И тут откуда-то взялся он. Приезжая на своей белой Приоре, по ночам отстреливал лебедей из воздушки и увозил. Куда и за чем не знаем. Остался один птенчик, не смог улететь, ранен, - сказано в описании к видео.Его забрали волонтеры, но не знают, как обращаться с этими птицами. Они простят помощи в определении птенца.В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Экибастуза. Полицией начаты мероприятия по установлению лиц, причастных к факту незаконной охоты на лебедей. Там добавили, что озеро Ащыколь находится в вблизи города Экибастуза, арендатором, природопользователем озера является ТОО "Экибастуз Транснэк".