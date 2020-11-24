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Повышать пособия по инвалидности в Казахстане не будут

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Повышать пособия по инвалидности в Казахстане не будут
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Об этом сообщил министр Биржан Нурымбетов

Министерство труда и социальной защиты не предусматривает повышение пособий для лиц с ограниченными возможностями в ближайшие годы, передает Azattyq Rýhy.

В ходе проходящего в Нур-Султане Гражданского форума один из участников мероприятия рассказал министру Биржану Нурымбетову о том, что пособие в размере 35 тысяч тенге для инвалидов III группы является «малой суммой». На что чиновник парировал: повышения ждать не стоит.

«Я вам откровенно скажу, что в ближайшие годы просто повышения пособий вне индексации, наверное, не будет. Потому что сейчас есть сложности с бюджетом», – заявил Биржан Нурымбетов.

При этом министр пообещал только индексацию – как пособий, так и пенсий, которую государство регулярно проводит с учетом уровня инфляции.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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