Токаев подписал закон о трансферте из Нацфонда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2021-2023 годы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.



Ранее Парламент утвердил размер трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет. На 2021 год он составит 3,7 триллиона тенге, на 2022 год - 2,4 триллиона тенге, на 2023 год - 2,2 триллиона тенге.



Гарантированный трансферт планируется направить на выплату солидарных пенсий, государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета.