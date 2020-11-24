«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Ноября
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.49 KZT
  • €1 = 504.51 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан планирует запретить вывоз некоторых лекарств за границу

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 19:41
Казахстан планирует запретить вывоз некоторых лекарств за границу
Фото : Pixabay
Причиной стала угроза новой волны коронавируса.

Министерство здравоохранения разрабатывает документ, запрещающий вывозить за границу некоторые лекарства и средства индивидуальной защиты из-за угрозы новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова, передает корреспондент zakon.kz.

Журналист поинтересовался, каким документом регламентирован запрет на вывоз лекарств и витаминов через казахстанско-российскую границу с 6 ноября.

Отвечая на вопрос, вице-министра торговли и интеграции сообщила, что информация некорректная, поскольку запрет на вывоз еще не введен.

6 ноября состоялось заседание межведомственной группы, в рамках которого Министерство здравоохранения выразило озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии. Конечно, в целях недопущения таких негативных проявлений, было предложено ввести запрет на наиболее популярные медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой непростой период. Это 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты - перчатки, маски, - пояснила Жанель Кушукова.

Сейчас такой приказ разрабатывается Министерством здравоохранения. По словам Кушуковой, он может быть издан в течение ближайших месяцев.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика