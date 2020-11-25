Три триллиона тенге: Токаев сделал заявление о пенсиях и пособиях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
"В нашей программе четыре основных приоритета. Нужно предоставить каждому гражданину равные возможности для реализации своего потенциала. Государство должно предоставлять адресную социальную помощь тем, кто действительно нуждается в ней. Главное - социальная справедливость. Именно поэтому мы уделяем большое внимание поддержке нуждающихся", - сказал Токаев на съезде Nur Otan.
Президент сообщил, что при проведении социальной политики будут усилены меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении.
"В течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться. При этом мы предлагаем осуществить это с добавлением двух процентов к уровню инфляции", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также сообщил, что специальное пособие для инвалидов первой группы составит до 1,4-кратного размера прожиточного минимума. В течение ближайших пяти планируется обеспечить людей, нуждающихся в особом уходе, специальными техническими средствами.
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