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Три триллиона тенге: Токаев сделал заявление о пенсиях и пособиях

Просмотров:1806 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Три триллиона тенге: Токаев сделал заявление о пенсиях и пособиях
Фото:akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

"В нашей программе четыре основных приоритета. Нужно предоставить каждому гражданину равные возможности для реализации своего потенциала. Государство должно предоставлять адресную социальную помощь тем, кто действительно нуждается в ней. Главное - социальная справедливость. Именно поэтому мы уделяем большое внимание поддержке нуждающихся", - сказал Токаев на съезде Nur Otan.

Президент сообщил, что при проведении социальной политики будут усилены меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении.

"В течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться. При этом мы предлагаем осуществить это с добавлением двух процентов к уровню инфляции", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также сообщил, что специальное пособие для инвалидов первой группы составит до 1,4-кратного размера прожиточного минимума. В течение ближайших пяти планируется обеспечить людей, нуждающихся в особом уходе, специальными техническими средствами.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Oлeг
  • alesha
  • Ingul
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:29
не знаю кто как, лично мне Токаев как Президент импонирует с каждым разом все больше и больше. bravo
 
 

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