В Казахстане сильно вырастут цены на все автомобили

В «КазАвтоПром» объяснили, в чем причина роста цен на автомобили в 2020 году.



Почти треть всех сделок купли-продажи автомобилей сделаны на сумму не более пяти млн тенге, передает Liter.kz.



По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана («КазАвтоПром»), с января по октябрь 2020 года казахстанцы приобрели 70 тысяч легковых автомобилей на общую сумму свыше 633 млрд тенге. Средняя стоимость одной покупки составила 10,5 млн тенге. По сравнению с январем-октябрем 2019 года этот показатель вырос на 16,3%.



«По результатам десяти месяцев 2020 года 31,7% покупателей предпочли автомобили не дороже пяти млн тенге. Годом ранее этот сегмент занимал 27,3% рынка. В ценовом диапазоне от пяти до семи млн тенге было реализовано 22,4% техники (15 824 машин). Доля сегмента выросла на 2,5%. 15% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от семи до десяти млн тенге (10 585). Их доля также выросла на 0,3%», – сообщает «КазАвтоПром».



Автомобили казахстанского производства несколько доступнее импортных. Средний ценник отечественной машины составил 7,6 млн тенге, иностранная техника – 13,7 млн тенге. В «КазАвтоПром» заявляют, что основной причиной роста стоимости стал дефицит автомобилей на рынке. Это вызвано остановкой работы усть-каменогорского завода «АЗИЯ АВТО».



«С начала года средняя стоимость автомобиля выросла на рекордные 16%. Основной причиной ценового скачка стала остановка крупнейшего автосборочного предприятия – усть-каменогорского завода «АЗИЯ АВТО». Именно его конвейер является поставщиком наиболее доступных автомобилей – ценой до 5 млн тенге. На этот сегмент приходится 32% покупателей. Сложившийся дефицит спровоцировал ускорение ценового роста. Работа «АЗИЯ АВТО» была приостановлена после разрыва соглашения между профильным министерством и предприятием. Результатом стало снижение уровня рыночной конкуренции. Заморозка деятельности ведущего предприятия отрасли рискует повлечь ещё более интенсивный рост в обозримом будущем», – заявил директор по стратегическому планированию «КазАвтоПром» Артур Мискарян.