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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане сильно вырастут цены на все автомобили

Просмотров:886 Опубликовано: Сегодня, 12:32
В Казахстане сильно вырастут цены на все автомобили
Фото: pixabay.com
В «КазАвтоПром» объяснили, в чем причина роста цен на автомобили в 2020 году.

Почти треть всех сделок купли-продажи автомобилей сделаны на сумму не более пяти млн тенге, передает Liter.kz.

По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана («КазАвтоПром»), с января по октябрь 2020 года казахстанцы приобрели 70 тысяч легковых автомобилей на общую сумму свыше 633 млрд тенге. Средняя стоимость одной покупки составила 10,5 млн тенге. По сравнению с январем-октябрем 2019 года этот показатель вырос на 16,3%.

«По результатам десяти месяцев 2020 года 31,7% покупателей предпочли автомобили не дороже пяти млн тенге. Годом ранее этот сегмент занимал 27,3% рынка. В ценовом диапазоне от пяти до семи млн тенге было реализовано 22,4% техники (15 824 машин). Доля сегмента выросла на 2,5%. 15% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от семи до десяти млн тенге (10 585). Их доля также выросла на 0,3%», – сообщает «КазАвтоПром».

Автомобили казахстанского производства несколько доступнее импортных. Средний ценник отечественной машины составил 7,6 млн тенге, иностранная техника – 13,7 млн тенге. В «КазАвтоПром» заявляют, что основной причиной роста стоимости стал дефицит автомобилей на рынке. Это вызвано остановкой работы усть-каменогорского завода «АЗИЯ АВТО».

«С начала года средняя стоимость автомобиля выросла на рекордные 16%. Основной причиной ценового скачка стала остановка крупнейшего автосборочного предприятия – усть-каменогорского завода «АЗИЯ АВТО». Именно его конвейер является поставщиком наиболее доступных автомобилей – ценой до 5 млн тенге. На этот сегмент приходится 32% покупателей. Сложившийся дефицит спровоцировал ускорение ценового роста. Работа «АЗИЯ АВТО» была приостановлена после разрыва соглашения между профильным министерством и предприятием. Результатом стало снижение уровня рыночной конкуренции. Заморозка деятельности ведущего предприятия отрасли рискует повлечь ещё более интенсивный рост в обозримом будущем», – заявил директор по стратегическому планированию «КазАвтоПром» Артур Мискарян.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 4 )

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Oлeг (Посетители) Сегодня, 14:07
Да уже скоро друг на друга будут ставить эти автомобили!

Должен быть чёткий и ясный закон - полный запрет на ввоз из-за рубежа любых автомобилей, кроме спец техники! Внутренний рынок - продажа только новых авто, никакого вторичного рынка.

У нас 80% автомобилей управляются без прав на вождение, в состоянии употребления травы, школьниками и таксистами-бардьюрбомбилами.

Во дворах ставят это всё вплотную к подъездам, на тротуарах, газонах, ломают бордюры и сбивают асфальт. Больше половины автомобилей никогда не пройдёт техосмотр без его покупки или дачи взятки.

Куда ещё то?
 
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Santa (Посетители) Сегодня, 13:56
Согласен, к примеру, если сравнивать цены на авто с Россией, то как раз у нас дороже на размер утиль сбора.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:58
Девальвация-это благо, не забываем высказывание Назарбаева!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Pinochet
  • elek
  • Юрий Спассков
  • Ну Ну
  • Santa
 DAD (Посетители) Сегодня, 12:45
Утилизацию, (себестоимость которой максимум 200 далларов,) и бесполезную кнопку ГЛОНАСС отмените и будет всем счастье!!!
 
 

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