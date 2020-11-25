Батареи на водной основе. Для чего Казахстану новая разработка

Ученые Назарбаев Университета создали аккумуляторы на водной основе. Они заявили, что их разработка более безопасная и энергоемкая, чем распространенные сейчас свинцовые и литий-ионные аккумуляторы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Профессора Школы инженерии и цифровых наук НУ Айшуак Конаров и Жумабай Бакенов изобрели аккумулятор, в котором органический электролит заменен электролитом на водной основе."Он негорючий и безопасный. С научной точки зрения вода имеет более высокую ионную проводимость, чем органический раствор. Поэтому батарея с водным электролитом заряжается быстрее. Более того, эта батарея невзрывоопасна. В качестве катода используется литий-железо-фосфат, а в качестве анода - цинк. Оба материала широко используются в производстве, их производство в больших объемах не вызывает проблем. Раствор этих солей цинка и лития в воде используется в качестве электролита", - рассказал о разработке Конаров.В прошлом году Айшуак Конаров защитил PhD в Сеуле. До этого он за два года получил степень магистра химической инженерии в Канаде.По словам ученого, батарея отлично подойдет резервного хранения электричества в частных домах для обеспечения бесперебойного энергоснабжения."Водную батарею можно использовать дома. Например, в поселке Косшы часто отключают электричество. А там все зависит от электричествa - и водоснабжение, и обогрев домов. Если поставить водную батарею в квартире, она сохранит энергию и будет отдавать ее при отключeнии электричествa.В домах стоят холодильник, телевизор, стиральная машина. При такой нагрузке батарею можно использовать в среднем шесть часов. При включeнии электричествa, можно будет вновь ее зарядить. На полную зарядку аккумуляторa требуется около двух часов, и аккумулятор будет сохранять энергию до тех пор, пока вновь не отключится электричество", - пояснил Конаров.В отличие от популярных сейчас литий-ионных батарей, разработка казахстанцев имеет меньшие габариты и вес, большую плотность энергии. Кроме того, по словам разработчиков, водные батареи будут дешевле.Но самым важным отличием профессор считает высокую безопасность аккумулятора, такие накопители не взрываются и не горят."Сегодня на рынке аналог водной батареи - свинцовые батареи. По принципy работы они похожи, но свинцовые батареи содержат концентрированную кислоту, которая при контакте с кожей и вызывает ожоги, а катод из диоксидa свинца высоко токсичен. Водные батареи не используют концентрированные кислоты.Казахстанцы не могут покупать батареи Tesla Powerwall, потому что не могут себе их позволить. Но даже если вы их купите, батареи Tesla более опасны, потому что они основаны на органических растворах. Мы слышим, что даже автомобили Tesla загораются. Если произойдет авария, это будет иметь множество негативных последствий", - отметил Конаров.Пока батареи на водной основе не производят в промышленных масштабах и не продают."Мы тестировали их в лаборатории. Но для масштабных испытаний требуется финансирование. Мы ведем переговоры, подаем заявки на участие в конкурсах, предложенных Министерством образования и науки, и других конкурсах на финансирование", - сказал изобретатель.На сегодня водные батареи получили патенты в США, Европе и Казахстане.