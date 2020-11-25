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Изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в 2021 году в Казахстане

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в 2021 году в Казахстане
Фото © Sputnik / Владислав Воднев
Изменятся ли цены на коммунальные услуги в 2021 году в Казахстане, рассказал председатель комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Казахстана Асан Дарбаев, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Проводится достаточно серьезная работа по всем регионам Казахстана. Мы применяем принципы обеспечения прозрачности тарифообразования, сокращение затрат тарифных смет, повышение инвестиционных программ, сдерживаем рост тарифов для населения. С учетом данной работы на сегодняшний день можно подвести предварительный итог, что изменение тарифов на услуги ЖКХ для населения в 2021 году не ожидается", - сказал Дарбаев на брифинге.

По его словам, тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Казахстане остаются одними из самых низких по сравнению со странами СНГ и дальнего зарубежья.

"В пример можно привести электроэнергию, водоснабжение, тепло и газ – по сравнению с другими странами-членами Евразийского экономического союза тарифы в Казахстане в 2,3 раза ниже", - сказал глава комитета.

Долги казахстанцев за комуслуги снизились

Сумма долга казахстанцев за коммунальные услуги, по словам Асана Дарбаева, снизились на 4 миллиарда тенге (9,4 миллиона долларов) с прошлого года. В 2019 году задолженность составляла 27 миллиардов тенге (63,6 миллиона долларов), в этом – 23 миллиарда тенге (54,2 миллиона долларов).

Задолженность за комуслуги со стороны юридических лиц в сумме составляет 44 миллиарда тенге (103,7 миллиона долларов).


Источник: sputnik.kz
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