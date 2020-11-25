Двое казахстанцев в 35 лет узнали, что их перепутали в роддоме, передает корреспондент Tengrinews.kz.Семьи обоих мужчин судятся с родильным домом, допустившим роковую ошибку, и требуют моральную компенсацию в 35 миллионов тенге.О семьях, растивших неродных сыновей, рассказал на своей странице в Instagram павлодарский журналист Салауат Игликов. По словам автора поста, жители Павлодарской области Нариман Хамитов и Ержан Куанышев до недавнего времени даже не подозревали о существовании друг друга.Они познакомились летом этого года, когда один из мужчин сделал тест ДНК."Мужу с детства говорили, что он не похож на своих родителей, братьев, но все успокаивались тем, что, мало ли, может, он в прадеда пошел или других родственников. Но тут нашлись общие знакомые, которые заметили, что Нариман похож на своего биологического отца Анварбека Куанышева, а Ержан - копия Хамитовых. Еще выяснилось, что матери рожали в одном роддоме. Устав от разговоров и пересудов, супруг сделал ДНК. Выяснилось, что он сын другого человека. Конечно, мы не верили, сделали еще один тест, на этот раз уже с биологической мамой. И результат оказался 99,99. Что мы тогда пережили, не передать словами. Для сыновей и родителей это был шок", - говорит супруга Наримана Хамитова Махаббат.Как выяснилось, матери Наримана и Ержана попали в родильный дом Железинской центральной райбольницы почти одновременно. Здесь 8 июля 1985 года на свет у обеих появились сыновья. Так случилось, что Куанышевы и Хамитовы до 2001 года жили в разных селах, на расстоянии 12 километров. После обе семьи оказались в селе Железинка, а в 2005 году семья Ержана переехала в Павлодар.Узнав об ошибке, допущенной медиками, Нариман Хамитов обратился в полицию и потребовал возбудить уголовное дело против роддома. Но ему отказали за давностью лет."В полиции нам сказали, что срок давности истек и наказать виновных невозможно, обращайтесь в суд, что мы и сделали. Требуем восполнить те эмоциональные потрясения, которые мы испытали, что сыновья 35 лет жили не в родных семьях, родители воспитывали чужих детей. Это благо, что отцы и матери живы и спустя столько лет увидели своих настоящих сыновей, чьи судьбы, возможно, могли бы сложиться как-то иначе. Моему супругу повезло, что он рос в хорошей семье, его не обделяли любовью, но ведь он мог оказаться и в неблагополучной. И все это из-за чудовищной ошибки родильного дома", - отмечают родные Хамитовых.К слову, Нариман Хамитов также требует моральной компенсации, мужчина говорит, что сделал анализ ДНК и первым получил такой психоэмоциональный удар.В Управлении здравоохранения Павлодарской области от комментариев по поводу подмены детей пока воздерживаются, ссылаясь на то, что судебные разбирательства еще не завершены.В пресс-службе Павлодарского областного суда подтвердили, что иск Хамитовых и Куанышевых о возмещении морального вреда еще рассматривается. Ответчиками выступают Управление здравоохранения Павлодарской области и Железинская райбольница.Обе семьи и их родственники надеются, что суд примет справедливое решение и виновные будут наказаны."Прошло уже несколько заседаний, но представители медучреждения даже не извинились. В суде они ссылаются, что в 2001 году в Железинской райбольнице была реорганизация, что якобы она ликвидировалась и они не правопреемники. Возможно, это и так, но ведь здание осталось то же, персонал тот же. Мы решили предать нашу историю огласке, чтобы люди знали. Может, это не единичный случай. Родились дети, бирки вовремя не поставили и перепутали малышей, это же уму непостижимо. И теперь говорят, что больница ни при чем. Не могут наказать в уголовном порядке, пусть в гражданском порядке. Такое нельзя прощать", - говорят родные семей.Куанышевы и Хамитовы сейчас налаживают родственные связи, сыновья привыкают к биологическим родителям, но настоящими считают тех, кто их вырастил и воспитал."Я принял как факт, что есть родители, которые воспитали, и те, которые родили, теперь у меня есть два отца и две матери. Но всегда считал и считаю отцом Анварбека Куанышева. Он меня вырастил, воспитал, вложил частичку своей души", - отметил Ержан Куанышев.Мужчина сейчас живет в Алматы, в суд на медиков он пока не подал, но говорит, это лишь вопрос времени.