Для чего Казахстан занимает 1,5 миллиарда евро, объяснили в Минфине

В Министерстве финансов сообщили, что Казахстан берет займы у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для поддержки экономики страны в период пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz.
"Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставляют займы в сумме 908,6 миллиона евро и 661,8 миллиона евро, соответственно, на достаточно приемлемых условиях по ставке Euribor +0,50 процента.
Средства займов будут направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета с зачислением в доход республиканского бюджета. Указанные средства будут использованы для финансирования мер по борьбе с пандемией, социальной защите населения и восстановлению занятости, а также для поддержки реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
24 ноября Мажилис одобрил проекты законов "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития" и "О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций".
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