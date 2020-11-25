Какую камуфляжную форму нельзя носить гражданским в Казахстане

В военной полиции объяснили правила ношения камуфляжной формы в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказал замначальника главного управления военной полиции по службе войск Рустем Жанбиров, военная полиция и территориальные правоохранительные органы разъясняют населению порядок ношения военной формы."Сейчас гражданское население зачастую носит камуфляж полевой расцветки со знаками различия, показывая принадлежность к тому или иному роду войск. По законодательству запрещено ношение форменной одежды лицами, не имеющими к ней отношения", - сказал Рустем Жанбиров.Он пояснил, что казахстанцам, не имеющим отношения к военной службе, необходимо снять знаки различия на камуфляжной форме: шевроны, погоны, другие нашивки, обозначающие принадлежность к Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям.Ношение камуфляжной формы полевой расцветки без знаков различия и принадлежности к тому или иному роду войск не запрещено.Форма без знаков различия и принадлежности к тому или иному роду войскКамуфляжные костюмы без знаков различия не являются военной формой.Ранее в Министерстве обороны рассказали, что в законодательстве предусмотрена административная ответственность за незаконное ношение военной формы. Предусматривается штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге) для физических лиц и 25 МРП (69 450 тенге) для юридических лиц. В ведомстве отметили, что пока нарушителей к ответственности не привлекают, а только проводят разъяснительную работу.22 ноября появилась информация, что казахстанцев будут штрафовать за ношение