Как в Казахстане развивается «зелёная» энергетика, рассказал эксперт

EXPO-2017 не прошло даром: в Казахстане поддерживают "зеленую" энергетику и определились с планами на 2021 год по этому направлению
Советник генерального директора ECOJER Даурен Сагидулла на брифинге в пресс-центре Sputnik Казахстан рассказал, что в стране создан технический комитет по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и альтернативной энергетики, который займется разработкой стандартов и техрегулирования в сфере ВИЭ.
"Мы решили учредить на своей базе технический комитет по ВИЭ и альтернативной энергетике. В его составе объединили Минэнерго, Мининдустрии и инфраструктурного развития, нацкомпании и их "дочки", расчетно-финансовый центр, представителей бизнеса, представителей ПроООН, USAID, вузы. Список в процессе работы будет увеличиваться", - сказал он.
На этой площадке соберутся эксперты и выработают конкретные рекомендации, которые будут отражены в законодательстве.
"Планируем до конца 2020 года провести организационное заседание комитета, сформировать подкомитеты по направлениям: солнце, ветер, геотермальные источники, гидроэнергетика и альтернативная энергетика", - рассказал Сагидулла.
В 2021 году комитет планирует разработать до 30 стандартов по разным направлениям. Сейчас определенные стандарты в сфере ВИЭ уже есть, но их недостаточно, считают эксперты – всего около 20. Учитывая международный опыт, в ближайшие пять лет необходимо разработать еще 150-200 стандартов. Это и разработка терминов и определений, и требования по безопасности и экологичности, по оценке производительности.
Исполнительный директор ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER Рамазан Жампиисов рассказал, что разработка стандартов повлияет на инвестиционную и экономическую привлекательность проектов, а также на сокращение тарифов для конечного потребителя.
Как будут стимулировать МСБ
По словам Жампиисова, малый сектор ВИЭ в Казахстене имеет большую перспективу.
"Все, что у нас развивается в этой сфере, – это большие проекты с большими станциями. Малый сектор страдает больше от нехватки стимулирующих механизмов. Даже без пандемии у нас не было достаточно разработаны поддерживающие и стимулирующие механизмы для внедрения маломасштабных проектов в Казахстане", - считает он.
Деятельность технического комитета призвана стимулировать локальное производство, отметил эксперт.
Сектор ВИЭ сейчас динамично развивается, с каждым годом вводятся новые проекты и объекты по солнцу, ветру, гидроэнергетике. Развиваются крупные проекты.
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