Гигиенические товары сделали бесплатными для женщин в Шотландии

Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к средствами личной гигиены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Законопроект, который был выдвинут представителем Лейбористской партии здравоохранения Моникой Леннон, был единогласно одобрен членами парламента, после того как получил поддержку правительства Шотландии и других оппозиционных партий в Холирудском дворце в Эдинбурге.



В соответствии с законом средства личной гигиены можно будет получить бесплатно в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Налогоплательщикам нововведение обойдется в 32 миллиона долларов (около 13 миллиардов тенге).



Отмечается, что эта мера была принята в целях борьбы с бедностью.



"Этот закон гарантирует, что ни одна девушка или женщина в Шотландии не останется без продуктов первой необходимости", - сказала депутат Моника Леннон.



"Я горжусь тем, что могу проголосовать за новаторский закон, который позволил пользоваться бесплатными гигиеническими продуктами всем, кто в них нуждается", - написала в своем Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.

