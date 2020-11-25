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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Беспилотные автобусы тестируют в Японии

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 20:01
Беспилотные автобусы тестируют в Японии
Кадр из видео
Бесплатные беспилотные автобусы начнут работать в небольшом японском городке, расположенном недалеко от Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Японская дочерняя компания Softbank проводит испытания автобуса в Сакаи, префектура Ибараки. Автономный автобус, разработанный французской компанией NAVYA ARMA, способен преодолевать 25 километров в час и перевозить 15 пассажиров за 9 часов езды на одном заряде аккумулятора.




У беспилотных транспортных средств нет рулевого колеса или сидений водителя - управляться они будут дистанционно. Отмечается, что местоположение автобусов будет отслеживаться с помощью GPS. Город Сакаи станет первым муниципалитетом Японии, в котором на дорогах общего пользования появятся автономные автобусы.

Сообщается, что переход на использование беспилотного транспорта связан с сокращением и старением населения Японии. Данная проблема вносит серьезные коррективы в работу системы общественного транспорта, особенно в сельской местности.

Напомним, что ранее в Токио протестировали беспилотное такси, оснащенное системой передачи данных по технологии 5G.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 22:17
До них нам как до луны
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 21:46
Мы скоро вас догоним, нам наш президент обещал.
 
 

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