Беспилотные автобусы тестируют в Японии





Бесплатные беспилотные автобусы начнут работать в небольшом японском городке, расположенном недалеко от Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Японская дочерняя компания Softbank проводит испытания автобуса в Сакаи, префектура Ибараки. Автономный автобус, разработанный французской компанией NAVYA ARMA, способен преодолевать 25 километров в час и перевозить 15 пассажиров за 9 часов езды на одном заряде аккумулятора.У беспилотных транспортных средств нет рулевого колеса или сидений водителя - управляться они будут дистанционно. Отмечается, что местоположение автобусов будет отслеживаться с помощью GPS. Город Сакаи станет первым муниципалитетом Японии, в котором на дорогах общего пользования появятся автономные автобусы.Сообщается, что переход на использование беспилотного транспорта связан с сокращением и старением населения Японии. Данная проблема вносит серьезные коррективы в работу системы общественного транспорта, особенно в сельской местности.Напомним, что ранее в Токио протестировали беспилотное такси, оснащенное системой передачи данных по технологии 5G.