Что известно об участнице Детского Евровидения из Казахстана





Ей нужна поддержка соотечественников прямо сейчас.29 ноября состоится гранд-финал конкурса Детское Евровидение. Победит ли на нем представительница Казахстана Каракат Башанова, зависит в том числе от нас с вами. Прямо сейчас можно и нужно голосовать за нашу соотечественницу на специальном сайте. А пока zakon.kz предлагает познакомиться с нашей юной певицей поближе.В этом году в финале встретятся юные вокалисты в возрасте от 9 до 14 лет из 12 стран мира. Финальное шоу покажут в прямом эфире телеканала "Хабар" 29 ноября в 22.00.Казахстан в этом году представит 12-летняя Каракат Башанова из Алматинской области, село Рыскулов. Она стала лучшей по итогам оценок жюри и результатам SMS-голосования телезрителей во время Национального отбора, который прошел в сентябре.Каракат поет с 5 лет, профессионально вокалом начала заниматься в возрасте 9 лет. На данный момент юная исполнительница учится в музыкальной школе РССМШИ для одаренных детей имени Байсеитовой. Она является победителем ряда республиканских конкурсов, играет на скрипке и фортепиано.В гранд-финале конкурса Junior Eurovision Каракат исполнит песню "Forever", посвященную своему отцу, которого она потеряла 5 лет назад (в возрасте 7 лет). Каракат рассказывала, что мечтала посвятить ему свою композицию. Автором песни выступил известный композитор Хамит Шангалиев, он также написал триумфальную песню Ержана Максима "Арманыңнан қалма". Автором клипа победительницы Национального отбора Детского Евровидения выступил известный казахстанский сценарист и режиссер Малик Зенгер.В клипе в центре события солдаты, космонавты, пожарные, работа которых очень опасна и нередко стоит жизни. Это ода детей, отцы которых пошли на смертельно опасные профессии. То есть, это не просто произведение об одном человеке, а песня всех детей, чьи отцы не вернулись обратно, - рассказал немного о сюжете клипа Малик Зенгер.Он также добавил, что эта съемка существенно отличается от его предыдущих работ.Песня очень чувственная и меланхоличная. Когда поступил заказ, я сказал своему другу, что мы снимаем клипы разным артистам, но тут хочется помочь девочке. У нее есть посыл и своя история, - пояснил режиссер.В 2020 году в конкурсе Junior Eurovision участвуют представители из Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, России, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.Победитель 18-го конкурса песни "Детское Евровидение" определится путем голосования членов жюри и онлайн-голосования. Система голосования остается традиционной: 50% решают жюри и 50% зависит от онлайн-голосования. Голосование проходит на бесплатной основе в 2 этапа.Первый этап голосования открылось сегодня, 28 ноября в 01:00 и продолжится до начала прямой трансляции финала конкурса 29 ноября. Казахстанцы имеют уникальную возможность проголосовать не только за Каракат, но и за понравившихся участников из других стран. Зрительское голосование пройдет на сайте junioreurovision.tv и продлится с 28 по 29 ноября до начала финала конкурса. После его окончания у зрителей будет еще 15 минут для голосования за своих фаворитов.Казахстан впервые принял участие в престижном вокальном конкурсе "Детское Евровидение" в 2018 году. В год дебюта на международном конкурсе Казахстан представила Данэлия Тулешова с песней "Өзіңе сен", заняв шестое место. В 2019 году Ержан Максим завоевал второе место (первое по решению жюри) с песней "Арманыңнан қалма". Участие Казахстана в данном конкурсе уже в третий раз стало возможным благодаря тому, что Агентство "Хабар" является ассоциированным членом Европейского Вещательного союза.