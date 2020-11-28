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Тысячи убитых из-за коронавируса норок выбрались из могил в Дании

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Тысячи убитых из-за коронавируса норок выбрались из могил в Дании
Фото © Reuters
В Дании убитые из-за коронавируса норки спустя пару недель после умерщвления выбрались из своих могил: животные начали взрываться под землей и подниматься на поверхность, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Вести.Ru.

В начале ноября власти Дании объявили о намерении уничтожить в стране более 15 миллионов норок по причине того, что у животных выявили мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку.

После многочисленных протестов со стороны зоозащитников и детального изучения вируса у норок в стране решили не прибегать к массовому истреблению животных, но, по оценкам экспертов, в Дании все равно было уничтожено порядка 10 миллионов особей.

Несколько тысяч убитых зверьков захоронили на территории военного полигона в Западной Ютландии, и сейчас местные жители столкнулись с тем, что животные в прямом смысле восстали из могилы.

Это происходит из-за того, что тела млекопитающих наполняются газом, а закопаны они в неглубокие ямы.

В итоге принято решение поверх метра земли, которыми уже засыпаны убитые животные, насыпать еще слой. Министерство окружающей среды Дании назвало проблему временной и пообещало круглосуточно контролировать могильник от доступа посторонних людей и животных, пока не будет построен забор.

В соцсетях тем временем шутят о том, что "восставшие из могил норки-зомби" вполне вписываются в сценарий 2020 года.



Источник: tengrinews.kz
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