Данияр Елеусинов нокаутом экс-чемпиона мира завоевал первый титул в профи

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.



Он выступил на вечере бокса в Холливуде (США), где его соперником был бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, намибиец Джулиус Индонго (23-2, 12 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе. Бой закончился досрочной победой Елеусинова — техническим нокаутом во втором раунде, при этом в первом африканец побывал в нокдауне.



Таким образом, Данияр Елеусинов одержал десятую победу и завоевал первый чемпионский пояс в своей профессиональной карьере. Джулиус Индонго потерпел третье поражение.