Данияр Елеусинов нокаутом экс-чемпиона мира завоевал первый титул в профи

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Холливуде (США), где его соперником был бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, намибиец Джулиус Индонго (23-2, 12 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе. Бой закончился досрочной победой Елеусинова — техническим нокаутом во втором раунде, при этом в первом африканец побывал в нокдауне.
Таким образом, Данияр Елеусинов одержал десятую победу и завоевал первый чемпионский пояс в своей профессиональной карьере. Джулиус Индонго потерпел третье поражение.
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