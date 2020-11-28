Стали известны результаты вскрытия Марадоны

Стали известны результаты патологоанатомического исследования тела легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.
Напомним, что прославленный спортсмен скончался 25 ноября от сердечного приступа.
Как сообщает Clarin, причиной смерти Марадоны стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Также была обнаружена дилатационная кардиомиопатия — это патология, провоцирующая увеличение камер сердца. Орган решили сохранить для изучения.
Незадолго до этого прокуратура Аргентины возбудила дело по факту смерти Марадоны по двум предполагаемым преступлениям: речь идет об оставлении человека без присмотра и халатности.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.