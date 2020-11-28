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Узбекистан заключил первое соглашение о выращивании в стране марихуаны для медицинских целей

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Узбекистан заключил первое соглашение о выращивании в стране марихуаны для медицинских целей
Фото из открытых источников
Узбекистан подписал соглашение с мальтийской компанией Melabis о выращивании и производстве медицинской марихуаны, сообщает Узбекская редакция Азаттыка - Радио Озодлик.

По имеющимся данным, на эти цели отведены три тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Сардобинском районе Сырдарьинской области.

По данным официального новостного агентства УзА, в готовой продукции содержание тетрагидроканнабинола (THC) будет составлять 0,1-0,2 процента, что позволит использовать ее только для медицинских целей. «Готовая продукция будет в основном отправляться на экспорт», – говорится в сообщении ресурса.

В реализацию данного проекта планируется первоначально вложить 33 миллиона долларов. Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода и лабораторий в Сырдарьинской области, что позволит создать около сотни новых рабочих мест, заявляет УзА.

По данным Озодлика, это первая подобная сделка для Узбекистана после того, как в марте в стране юридическим лицам разрешили выращивать, перерабатывать и продавать коноплю (каннабис) в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.


Источник: azattyq.org
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Комментарии ( 3 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 20:43
Шарят узбеки, из ничего деньги делают, а наши клоуны из целой природной долины кроме проблем ничего выудить не могут....
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:25
экономика попрёт в гору.. dance
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 18:43
ну теперь заживут,как Колумбия))
 
 

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