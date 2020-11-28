Узбекистан заключил первое соглашение о выращивании в стране марихуаны для медицинских целей

Узбекистан подписал соглашение с мальтийской компанией Melabis о выращивании и производстве медицинской марихуаны, сообщает Узбекская редакция Азаттыка - Радио Озодлик.



По имеющимся данным, на эти цели отведены три тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Сардобинском районе Сырдарьинской области.



По данным официального новостного агентства УзА, в готовой продукции содержание тетрагидроканнабинола (THC) будет составлять 0,1-0,2 процента, что позволит использовать ее только для медицинских целей. «Готовая продукция будет в основном отправляться на экспорт», – говорится в сообщении ресурса.



В реализацию данного проекта планируется первоначально вложить 33 миллиона долларов. Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода и лабораторий в Сырдарьинской области, что позволит создать около сотни новых рабочих мест, заявляет УзА.



По данным Озодлика, это первая подобная сделка для Узбекистана после того, как в марте в стране юридическим лицам разрешили выращивать, перерабатывать и продавать коноплю (каннабис) в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.