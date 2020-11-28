20-летний казахстанский тяжелоатлет побил рекорд Ильи Ильина и взял золото

Тяжелоатлет Артем Антропов из Карагандинской области установил новый рекорд Казахстана в "толчке", сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК, передает Tengrinews.kz.



На чемпионате Казахстана Антропов, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, поднял штангу 216 килограммов. В итоге он взял золото, показав в сумме 373 (157+216) килограммов.



Прежний рекорд страны в "толчке" принадлежал Илье Ильину.



Второе место в этом весе занял Рахат Бекболат (Кызылординская область) с результатом 305 (135+170) килограммов. Третьим стал Алексей Литовченко Алексей (Карагандинская область) - 257 (115+142) килограммов.