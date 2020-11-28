20-летний казахстанский тяжелоатлет побил рекорд Ильи Ильина и взял золото

Тяжелоатлет Артем Антропов из Карагандинской области установил новый рекорд Казахстана в "толчке", сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК, передает Tengrinews.kz.
На чемпионате Казахстана Антропов, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, поднял штангу 216 килограммов. В итоге он взял золото, показав в сумме 373 (157+216) килограммов.
Прежний рекорд страны в "толчке" принадлежал Илье Ильину.
Второе место в этом весе занял Рахат Бекболат (Кызылординская область) с результатом 305 (135+170) килограммов. Третьим стал Алексей Литовченко Алексей (Карагандинская область) - 257 (115+142) килограммов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.