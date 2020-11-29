Медик объяснила, когда можно лечиться на дому при коронавирусе

Врач-пульмонолог рассказала, что госпитализация необязательна только при одностороннем течении воспаления у пациента с пневмонией, передает ТАСС.



Пациент с вызванной коронавирусом пневмонией может лечиться на дому только при одностороннем течении воспаления. Об этом в субботу в интервью газете Вечерняя Москва рассказала врач-пульмонолог Анна Власова.



Она отметила, что даже в этом случае лечение должно проводиться под пристальным наблюдением медиков.



При этом врач добавила, что при двусторонней пневмонии госпитализация обязательна из-за угрозы стремительного развития острого респираторного дистресс-синдрома (угрожающего жизни состояния, связанного с воспалением или повреждением легких).



Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам , - пояснила пульмонолог.



Врач также отметила, что через один-два месяца после выздоровления даже при легком или среднетяжелом течении заболевания необходимо пройти компьютерную томографию, чтобы избежать риска осложнений.