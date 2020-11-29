Франция за ночь превратилась в поле боя

Франция бастует. По всей стране прошли акции против скандального закона о безопасности. За считаные часы они переросли в беспорядки. Сотни человек пострадали, десятки задержаны.
В центре Парижа повсюду осколки стекла, подожжённые баррикады, выгоревшие машины – вот что оставили после себя недовольные новым законом о безопасности.
Из мирной демонстрации в беспорядки акция переросла быстро. Активисты начали запускать в полицейских петарды, те ответили слезоточивым газом. На площади Бастилии было не продохнуть – в воздухе стоял запах гари и слезоточивого газа.
С протестующими полицейские не церемонились. Таскали по брусчатке, били дубинками. Десятки человек задержаны. По всей стране на акции протеста вышли, по оценкам МВД, 133 тысячи человек.
В Бордо протестующие решили воспользоваться ситуацией и заняться мародёрством. Громили витрины крупнейшего супермаркета. Когда полиция решила вмешаться и разогнать протестующих, начался пожар.
Поводом для протестов стал скандальный закон "О глобальной безопасности". По нему французам могут запретить снимать на телефон или камеру лица полицейских. Если кадры – даже такие, как с этих протестов – утекут в сеть, автору грозит срок и штраф в 45 тысяч евро.
Вмешаться пришлось бывшему президенту Пятой республики. "Когда текст поражает сознание и раскалывает общество, когда он может спровоцировать насилие, его нужно отозвать. Полиция должна действовать в соответствии с законом республики", – заявил Франсуа Олланд.
В Париже тысячи протестующих требуют свободы, скандируют "Либертэ". Сходятся в одном: законопроект в нынешним виде – грубое нарушение основ Франции.
"Этот закон означает конец индивидуальных и коллективных свобод – основ Франции", – считает Мириам Эккерт, помощница бывшего кандидата в президенты Филиппа Путу.
Люди намерены до конца бороться за свои свободы. Акции протеста обещают сделать бессрочными, пока закон не отменят. В окончательном чтении сенат Франции должен его рассмотреть в январе.
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