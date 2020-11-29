Франция за ночь превратилась в поле боя

Франция бастует. По всей стране прошли акции против скандального закона о безопасности. За считаные часы они переросли в беспорядки. Сотни человек пострадали, десятки задержаны.В центре Парижа повсюду осколки стекла, подожжённые баррикады, выгоревшие машины – вот что оставили после себя недовольные новым законом о безопасности.Из мирной демонстрации в беспорядки акция переросла быстро. Активисты начали запускать в полицейских петарды, те ответили слезоточивым газом. На площади Бастилии было не продохнуть – в воздухе стоял запах гари и слезоточивого газа.С протестующими полицейские не церемонились. Таскали по брусчатке, били дубинками. Десятки человек задержаны. По всей стране на акции протеста вышли, по оценкам МВД, 133 тысячи человек.В Бордо протестующие решили воспользоваться ситуацией и заняться мародёрством. Громили витрины крупнейшего супермаркета. Когда полиция решила вмешаться и разогнать протестующих, начался пожар.Поводом для протестов стал скандальный закон "О глобальной безопасности". По нему французам могут запретить снимать на телефон или камеру лица полицейских. Если кадры – даже такие, как с этих протестов – утекут в сеть, автору грозит срок и штраф в 45 тысяч евро.Вмешаться пришлось бывшему президенту Пятой республики. "Когда текст поражает сознание и раскалывает общество, когда он может спровоцировать насилие, его нужно отозвать. Полиция должна действовать в соответствии с законом республики", – заявил Франсуа Олланд.В Париже тысячи протестующих требуют свободы, скандируют "Либертэ". Сходятся в одном: законопроект в нынешним виде – грубое нарушение основ Франции."Этот закон означает конец индивидуальных и коллективных свобод – основ Франции", – считает Мириам Эккерт, помощница бывшего кандидата в президенты Филиппа Путу.Люди намерены до конца бороться за свои свободы. Акции протеста обещают сделать бессрочными, пока закон не отменят. В окончательном чтении сенат Франции должен его рассмотреть в январе.