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Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился скандалом

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился скандалом
Фото © Reuters
В Лос-Анджелесе только что завершился бой между легендами профессионального бокса 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом, передает Tengrinews.kz.

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и экс-чемпионом в пяти весовых категориях носил выставочный характер. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс - с 2018-го.

Боксеры дрались по особому регламенту - восемь раундов по две минуты. Изначально организаторы боя запретили нокаут, однако Тайсон и Джонс категорически с этим не согласились и нокаут был разрешен. На ринг оба спортсмена вышли без шлемов.

Поединок продлился все восемь раундов и оказался весьма зрелищным. Оба ветерана продемонстрировали хорошую физическую форму и желание боксировать. Тайсон в своем стиле прорывался на ближнюю дистанцию с силовыми ударами, а Джонс больше двигался, уходил в клинч и иногда встречал соперника быстрыми ударами.

В итоге неофициальные судьи от WBC признали этот поединок ничейным, чем оказался недоволен Майк Тайсон. Он заявил, что выиграл поединок. Рой Джонс в свою очередь, также не согласился с вердиктом и сказал, что победу одержал именно он.

По информации Атлетической комиссии Калифорнии, оба боксера получат за бой по миллиону долларов. Размеры гонораров были опубликованы в Twitter организации. Отмечается, что эта сумма не учитывает отчислений от продаж платных трансляций и рекламы.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 13:19
Шоу Халка Хогана как и весь професиональный бокс. Вообще не интересуюсь этим театром
 
 

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