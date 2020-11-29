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Как рассчитывается километраж республиканских дорог, рассказали в МИИР РК

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Как рассчитывается километраж республиканских дорог, рассказали в МИИР РК
Фото из Сети интернет
Километраж республиканских дорог рассчитывается от здания Парламента страны, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пропали 30 километров дороги "Нур-Султан – Павлодар". То есть официально заявленное расстояние между этими городами и фактическое отличалось. Однако в МИИР заявили, что эти данные не соответствует действительности.

"Фактическое расстояние от столицы до города Павлодар – 415 километров, в 16 километрах до начала участка автомобильной дороги расположено здание Парламента Республики Казахстан, от которого ведется отсчет километража дорог республиканского значения, идущих из Нур-Султана. Таким образом общая протяженность трассы "Нур-Султан - Павлодар" составляет 431 километр", - отметили в ведомстве.

Также в МИИР добавили, что рассчитывать километраж при помощи одометра – прибора для изменения оборотов колес в автомобиле, некорректно, так как погрешность фактического расстояния будет значительной.

"Одометры всех видов, установленные на транспортные средства, не относятся к классу точных приборов. К примеру, механический одометр имеет собственную погрешность до пяти процентов. В зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, износа узлов и агрегатов, использования нештатных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 12-15 процентов. Километраж дорог рассчитывают передвижные дорожные лаборатории, оснащенные точным профессиональным оборудованием для измерения расстояния.

По информации министерства, в соответствии с титулом автодорог "Нур-Султан-Павлодар" состоит из двух участков:

"Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км 16-254, общая протяженность которого составляет 238 км. Из них 184 км с 16 км по 200 км проходят по территории Акмолинской области, на территории Павлодарской области находятся 54 км - с 200 км по 254 км. Участок с 0 км до 16 км — это расстояние от Парламента Республики Казахстан до начала участка автодороги республиканского значения.
Второй участок – "Кызылорда-Павлодар" (участок от п.Шидерты до г.Павлодар) км 1206-1383 протяженностью 177 км проходит по территории Павлодарской области.

Стало известно, что в рамках реализации госпрограммы "Нурлы Жол" из 415 километров автодороги было реконструировано 412 километров, из них по Акмолинской области - 184 километров, по Павлодарской области - 228 километров, оставшиеся три километра расположены на территории Павлодара.

Начиная с 2014 года на реконструкцию автодороги "Нур-Султан-Павлодар" было выделено 237 938,3 миллиона тенге, на проект, расположенный в Павлодарской области выделено 117 751,8 миллиона тенге, из них освоено 117 162,2 миллиона тенге. По Акмолинской области было выделено 120 186,58 миллиона тенге, была освоена полная сумма.


Источник: baigenews.kz
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