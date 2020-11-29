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Конвейер смерти: эксперт-криминалист возглавил банду, убивавшую таксистов

Просмотров:576 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Конвейер смерти: эксперт-криминалист возглавил банду, убивавшую таксистов
Фото © Sputnik / Михаил Воскресенский
В 2005 году в Бишкеке и его окрестностях бесчинствовала жестокая банда серийных убийц, жертвами которой стали водители частных такси. Ее организатором был сотрудник МВД.

15 лет назад городская милиция столицы Кыргызстана без всяких объяснений начала работать в усиленном режиме. Весь личный состав был ориентирован на поиск пропавших без вести владельцев автомашин "фольксваген". Тогда, разговаривая со знакомым оперативником, я услышал о причине такого необычного ажиотажа, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

— В Бишкеке за последнее время бесследно исчезли несколько водителей, занимающихся частным извозом. Мы подозреваем, что в городе появилась дерзкая банда, — поделился тогда со мной сыщик.

Только впоследствии стало известно, что преступники своим появлением взбудоражили весь Бишкек. У них даже появился свой почерк — они сознательно не оставляли жертв в живых, убивали их выстрелом в голову из пистолета Макарова. Других следов, которые бы помогли милиции, палачи не оставляли. Создавалось впечатление, что убийцы были знакомы с оперативной работой.

Первая зацепка появилась у бишкекских сыскарей только в последних числах мая 2006 года. Вечером около 19:00 в Карагачевой роще случайный прохожий наткнулся на лежащее в кустах тело мужчины.

— В зарослях кустарника тело пролежало больше недели. За это время оно успело разложиться. Несмотря на это, криминалистам удалось установить, что смерть была насильственной — в теменной области зияло отверстие. Вскоре эксперты подтвердили, что мужчина погиб в результате огнестрельного ранения в голову. По факту убийства в тот же вечер была создана специальная оперативная группа из наиболее опытных сыщиков "убойного" отдела. Первым делом оперативники запросили в милицейских райотделах города и Чуйской области фамилии всех без вести пропавших мужчин за несколько месяцев. И вскоре появилась первая весомая информация по этому делу, — рассказал мне тогда первый заместитель начальника столичного ГУВД Алмазбек Орозалиев.

Оказалось, что за неделю до произошедших событий в отдел розыска Ленинского РОВД обратилась женщина. Она написала заявление о пропавшем муже. Он, как обычно, около десяти утра уехал на своей машине таксовать, но домой не вернулся. Безрезультатно прождав его два дня, женщина поняла, что случилось что-то страшное, и обратилась в милицию. Судя по описанию одежды и фотографии пропавшего супруга, это был найденный в парковой зоне убитый мужчина. Бишкекчанку милиционеры пригласили в морг на процедуру опознания. Разыскное дело в отношении 34–летнего таксиста пришлось переквалифицировать в уголовное. Его возбудили по статье "Убийство".

Оперативники первым делом постарались восстановить последние часы жизни убитого. Его коллеги–таксисты в один голос заявили, что Нарын (так звали мужчину) в тот злополучный день последний раз взял трех клиентов у перекрестка улиц Ибраимова и Московской. Как потом выяснилось, сначала он отказался везти компанию — не понравилась ему и клиенты, и то, что ехать надо было за город — в Теплые ключи. Потом, соблазнившись высокой оплатой, передумал.

Легковушку убитого стражи порядка в срочном порядке объявили в розыск. Ее вскоре нашли на окраине села Люксембург в Иссык–Атинском районе.

От "фольксвагена" остался только каркас — преступники сняли с него все, что только можно. Даже ухитрились срезать автогеном крышу иномарки и сдать ее на металлолом. Только по оставшимся на кузове заводским номерам криминалистам удалось установить, что разграбленный автомобиль принадлежал убитому Нарыну.
Сыщикам вновь пришлось делать официальный запрос в информационный центр МВД. Ответ удивил даже опытных сыскарей. Только за прошлый год в Чуйской области числились два нераскрытых аналогичных преступления. Причем оба водителя были убиты выстрелом в затылок, с места происшествия бесследно исчезли два "фольксвагена". И еще одна маленькая деталь бросилась в глаза: все тела убийцы тщательно прятали в безлюдных местах. Вот тогда на одном из оперативных совещаний выработалась четкая версия о появившейся в городе банде. Причем особая опасность ее была в том, что все преступления совершались средь бела дня.

— Не останови мы этот конвейер смерти, в городе постоянно пропадали бы водители, — рассказал мне тогда начальник уголовного розыска ГУВД Бишкека Бакыт Парманкулов. — Это были хладнокровные убийцы, один из них несколько месяцев спокойно ездил на работу на машине своей жертвы. Правда, сменил на ней номера.

Когда стало известно о появившейся банде, были подняты дела всех ранее судимых за подобные преступления. Но эта версия отпала. У некоторых на момент преступления было алиби, а многие за свои прежние грехи отбывали наказание в местах не столь отдаленных. А это значит, что убийц нужно было искать среди новичков.

Оперативникам отдела по раскрытию тяжких преступлений столичного ГУВД из надежных источников стало известно о 26–летнем Максате. Парень проживал с сожительницей в пригороде Канта — последняя разграбленная иномарка была обнаружена именно в том районе. И еще один немаловажный факт: Максат был сотрудником милиции и, несомненно, имел доступ к боевому оружию.

Только после того как это уголовное дело было передано в суд, оперативники приоткрыли некоторые детали расследования. Главарь банды прокололся на пустяке из-за жадности. У последней жертвы преступники в кармане нашли сотовый телефон "Нокиа". Тогда подобные "игрушки" были еще в диковинку, и милиционер забрал его себе. Все это время "паленая" сотка хранилась у него дома, под матрасом. Он строго-настрого запретил сожительнице прикасаться к телефону. Но, как известно, запретный плод сладок — любовница поболтала по сотке всего несколько минут: сначала с дружком, потом с подружкой. Этого вполне хватило милиционерам, чтобы отследить звонки. Парня, с которым она разговаривала, оперативники вычислили через несколько дней. Тот, осознав, в чем дело, быстро назвал имя собеседницы. Кроме этого, добавил, что его бывшая подружка живет с каким-то милиционером.

Чтобы поставить точку в этом нашумевшем уголовном деле, руководство приняло беспрецедентное решение — отстрелять табельное оружие всех без исключения бишкекских милиционеров. Выяснилось, что пистолет Максата Карымбаева был использован как минимум в трех убийствах. Круг расследования замкнулся.

— Об этом сразу же было доложено самому высокому милицейскому начальству. В детали предстоящей операции были посвящены всего несколько сотрудников уголовного розыска. Целую неделю за подозреваемым по пятам шли сыскари, они долго и тщательно изучали все его контакты, — рассказал мне потом Алмазбек Орозалиев. — Только после этого было решено провести операцию по его задержанию. Доставленный в "убойный" отдел, он уже через несколько часов стал сдавать подельников.
На мокрые дела эксперт–криминалист Октябрьского РОВД ходил в перерывах между дежурствами. Рано утром, получив табельное оружие, он заступал в смену. Ближе к обеду встречался с подельниками, и вместе они шли выбирать машину. Главарю нравились только "фольксвагены-пассаты" — все погибшие таксисты работали на этих машинах.

Стоявшая в тот день на пятачке иномарка Нарына понравилась им сразу. Парни, договорившись о почасовой оплате, долго колесили по городу. Потом попросили отвезти их в район БЧК. Как только машина съехала с дороги, Максат вытащил свой табельный пистолет и выстрелил в голову водителю. Избавившись от тела, убийцы тщательно вымыли иномарку на берегу БЧК и сразу же отправились в Кант. Они прекрасно знали, что даже если их остановят инспекторы дорожного движения, милицейская "корочка" их идейного вдохновителя сыграет роль. Как потом удалось выяснить следствию, дома Максат Карымбаев уничтожал техпаспорта и госномера.

Всей троице сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение в тяжком преступлении. Причем один из них уже давно имел проблемы с законом. Несколько лет назад он получил два года условно за грабеж. В ходе обыска в доме Максата были найдены доказательства преступной деятельности — сотовый телефон одного из погибших, целая гора автозапчастей, госномера. Всего этого за глаза хватило, чтобы предъявить преступникам обвинение в серии тяжких преступлений.

Мне с разрешения руководства столичного ГУВД удалось побеседовать с бывшим милиционером. Встреча состоялась в городском ИВС, когда фигуранта привезли туда на очередной допрос. Сопровождавший меня конвойный вывел из камеры серийного убийцу. Молодой человек в оранжевой футболке не был похож на матерого преступника. Я даже подумал, что собеседник начнет меня убеждать в своей невиновности. Но этого не произошло: он осознал всю бесперспективность своего положения, что скидки ему не будет и бывшие коллеги раскрутят его по полной. На вопросы отвечал односложно — да или нет. Засмущался, только когда увидел в моих руках фотоаппарат.

Максат Карымбаев был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно мораторию, она была заменена на пожизненное заключение. Двое подельников были осуждены на 10 и 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Источник: sputnik.kz
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