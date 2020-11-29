Внучка Нуркадилова, совершившая каминг-аут, требует разрешить в Казахстане однополые браки

Ранее она призналась, что несколько лет живет с девушкой



Внучка покойного политика Заманбека Нуркадилова, ранее совершившая каминг-аут, заявила о намерении бороться за права ЛГБ-сообщества Казахстана. Об этом сообщает alashainasy.kz со ссылкой на kyn.kz. В частности, по данным СМИ, девушка требует легализации в стране однополых браков, передает Azattyq Rýhy.



Нурбиби Нуркадилова рано вышла замуж. Ее сыну 10 лет. Ранее в эфире республиканского телеканала она заявила, что после побоев мужа-тирана больше никогда не выйдет замуж.



После еще одной неудачной попытки построить отношения с мужчиной, в ее жизни появилась девушка – Тогжан. Они познакомились в баре. По рассказам самой Нурбиби, девушка завоевала ее сердце, дарила подарки.



По ее словам, легализация однополых браков необходима, чтобы партнеры обладали законными правами. К примеру, на имущество партнера.



По данным СМИ, эту позицию разделяют родные Нурбиби Нуркадиловой.