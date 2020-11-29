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Внучка Нуркадилова, совершившая каминг-аут, требует разрешить в Казахстане однополые браки

Просмотров:677 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Внучка Нуркадилова, совершившая каминг-аут, требует разрешить в Казахстане однополые браки
Фото: nashagazeta.ch
Ранее она призналась, что несколько лет живет с девушкой

Внучка покойного политика Заманбека Нуркадилова, ранее совершившая каминг-аут, заявила о намерении бороться за права ЛГБ-сообщества Казахстана. Об этом сообщает alashainasy.kz со ссылкой на kyn.kz. В частности, по данным СМИ, девушка требует легализации в стране однополых браков, передает Azattyq Rýhy.

Нурбиби Нуркадилова рано вышла замуж. Ее сыну 10 лет. Ранее в эфире республиканского телеканала она заявила, что после побоев мужа-тирана больше никогда не выйдет замуж.

После еще одной неудачной попытки построить отношения с мужчиной, в ее жизни появилась девушка – Тогжан. Они познакомились в баре. По рассказам самой Нурбиби, девушка завоевала ее сердце, дарила подарки.

По ее словам, легализация однополых браков необходима, чтобы партнеры обладали законными правами. К примеру, на имущество партнера.

По данным СМИ, эту позицию разделяют родные Нурбиби Нуркадиловой.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 3 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:13
после побоев мужа-тирана больше никогда не выйдет замуж.

Разочаровалась в мужиках, поэтому и нашла себе подружку. Это закономерно.
Видимо её муж вёл себя как скатина, считал себя человеком, а её рабынией, которая обязано только стирать, убирать, готовить. И не видел в ней женщину!
Эта психическая травма и привела её в ЛГБТ! И виной тому поведение её мужа!
Мир изменился и сейчас муж уже не всегда глава семьи, многие женщины и зарабатывают больше и грамотнее на много!
Смысл держать в доме существо не способное ни заработать ни вести себя прилично? lol
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 17:48
Ойнастан туған ШІРІК!!!!! Амепикаға тегін жіберіп,елге жолатпау керек!!!!
 
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  • sergei 66
  • 618965450
  • kk13
  • Guz
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 17:20
Всех отднояйцывых и однополых уродов в гондурас и еврожо...пу.
 
 

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