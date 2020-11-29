Новую эпидемию с большой смертностью предрек доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников предрек серьезную эпидемию с большим уровнем смертности. Из-за серьезной угрозы, по его мнению, миру нужна универсальная вакцина, передает Tengrinews.kz.



"В преддверии серьезных эпидемий с большим уровнем смертности (COVID-19 таковым не является) необходимо разрабатывать эффективные меры защиты. Например универсальную вакцину против гриппа - нам грозит именно он, "птичий" или "свиной" рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! Первая - переход от животных к человеку, вторая - от человека к человеку", - написал врач в своем Telegram-канале.



Специалист отмечает, что в Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, "до беды один шаг".



"Коронавирус показал, что мы, люди не готовы в принципе. Универсальную вакцину от гриппа разрабатывают, но пока получается не очень. Мы видим теперь сколько времени нужно, чтобы разработать вакцину, при чем это усилия ученых всего мира!



Если придет вирус со смертностью 35-40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет. Или не поняли еще?!", - озадачил Александр Мясников.