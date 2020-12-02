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Раскрыто неожиданное последствие COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Раскрыто неожиданное последствие COVID-19
Фото : zakon.kz
Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов.

Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40, - сказала она.
"Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость", - добавила Баранова.

По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены.

Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались, - сказала Баранова.


Источник: zakon.kz
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