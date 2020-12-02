Преступники разбросали на улицах украденные из банка деньги в Бразилии

Basicamente as pessoas estão no centro de Criciúma catando o dinheiro que caiu no chão!! Inacreditável!!!!! pic.twitter.com/ZVglH4Wmhj — #BabyImJealous (@WhyDoISabotage) December 1, 2020

Около 30 вооруженных человек совершили налет на банк в бразильском городе Крисиума и разбросали деньги на улицах города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Согласно заявлению военной полиции штата Санта-Катарина, грабители подорвали взрывчатку и открыли огонь из крупнокалиберного оружия по полиции, в результате которого были ранены два человека. Они также взяли в заложники местных жителей, которых использовали в качестве живого щита, заставляя их сесть на пешеходный переход, чтобы перекрыть дорогу.Преступники вламывались в отделения банков и разбивали банкоматы. Они устроили пожары и перегораживали улицы, в частности, заблокировали тоннель на въезде в город по главной автомагистрали, для того чтобы помешать передвижениям полиции.Неизвестно, сколько денег украли злоумышленники, однако часть из них была разбросана на улицах города. В соцсетях появились видео налетчиков, въезжающих в город колонной черных машин и стреляющих во все стороны. Прохожие подбирали с земли разлетевшиеся банкноты, четверо из них были задержаны за это. У них забрали в общей сложности 810 тысяч бразильских реалов (около 65 миллионов тенге)."Я понятия не имею, откуда они, но они были профессионалами. Никогда в истории этого города мы не сталкивались с подобным", - сказал мэр города Клесио Сальвар, отмечая, что их главной целью было местное отделение государственного банка Banco do Brasil.Никого из преступников задержать не удалось, их поиски продолжаются.