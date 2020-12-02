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Преступники разбросали на улицах украденные из банка деньги в Бразилии

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Преступники разбросали на улицах украденные из банка деньги в Бразилии
Фото ©REUTERS
Около 30 вооруженных человек совершили налет на банк в бразильском городе Крисиума и разбросали деньги на улицах города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению военной полиции штата Санта-Катарина, грабители подорвали взрывчатку и открыли огонь из крупнокалиберного оружия по полиции, в результате которого были ранены два человека. Они также взяли в заложники местных жителей, которых использовали в качестве живого щита, заставляя их сесть на пешеходный переход, чтобы перекрыть дорогу.

Преступники вламывались в отделения банков и разбивали банкоматы. Они устроили пожары и перегораживали улицы, в частности, заблокировали тоннель на въезде в город по главной автомагистрали, для того чтобы помешать передвижениям полиции.

Неизвестно, сколько денег украли злоумышленники, однако часть из них была разбросана на улицах города. В соцсетях появились видео налетчиков, въезжающих в город колонной черных машин и стреляющих во все стороны. Прохожие подбирали с земли разлетевшиеся банкноты, четверо из них были задержаны за это. У них забрали в общей сложности 810 тысяч бразильских реалов (около 65 миллионов тенге).

"Я понятия не имею, откуда они, но они были профессионалами. Никогда в истории этого города мы не сталкивались с подобным", - сказал мэр города Клесио Сальвар, отмечая, что их главной целью было местное отделение государственного банка Banco do Brasil.

Никого из преступников задержать не удалось, их поиски продолжаются.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:54
и никто не додумался вытащить Садовый пылесос ))))
 
 

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