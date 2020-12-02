Дело о смерти младенца в холодильнике роддома: главврачу запросили 20 лет тюрьмы

Прокурор запросил сроки врачам, которых судят по делу о смерти младенца в холодильнике областного роддома Атырау, передает zakon.kz.
Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области прошли прения по делу о смерти младенца в областном перинатальном центре. На скамье подсудимых пять человек: бывший главврач перинатального центра Куаныш Нысанбаев, акушер-гинеколог Аскар Каиржан, врачи-неонатологи Руслан Нурмуханбетов и Дарига Джумабаева, акушерка-медсестра Жамиля Кулбатырова.
Неонатологи обвиняются в недонесении о преступлении, Каиржана и Кулбатырову обвиняют в убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору, главного врача Нысанбаева - в присвоении вверенного чужого имущества, злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки, мошенничестве, совершенном лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, бездействии по службе, которое повлекло тяжкие последствия и убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Потерпевшую зовут Нуржамал Турумбетова. Именно ее ребенок осенью 2019 года после родов не подавал признаков жизни и его оформили как "мертворожденного". Позже у него зашевелилась ножка, увидев это акушер-гинеколог Каиржан позвонил главврачу Нысанбаеву, но тот сказал, что младенца нужно оставить в холодильнике. Возможно, об этой истории никто бы не узнал, если бы не антикоррупционщики. Они прослушивали телефон главврача, потому что подозревали его в даче взятки.
На прениях прокурор сначала зачитал диалог акушера-гинеколога и главврача в день смерти младенца.
- Короче, я тебе звонил же. Мы сейчас хотим в морг его отправить, но он шевелится. Что делать? – спрашивает Каиржан.
- Он ведь не жилец, утром отправь его, какие проблемы?
- Он шевелится. Что, положить его в холодильник, сказав, что ночью в морге не принимают?
- Правда шевелит ножкой? Положи его в холодильник, что поделаешь.
- Да простит нас Бог! - говорит Каиржан.
Далее следует предложение положить младенца в воду, но один из врачей говорит, что это выяснится при вскрытии.
Прокурор попросил признать главврача Куаныша Нысанбаева виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Аскару Каиржану запросили 17 лет тюрьмы.
Нурмухамбетову и Джумабаевой за недонесение - по три года ограничения свободы.
Прокурор попросил также возместить потерпевшей моральный вред.
Уважаемый суд, я полностью поддерживаю слова прокурора. Из-за них я лишилась своего ребенка. Эти люди должны понести наказание за то, что совершили со мной и моей семьей, - сказала потерпевшая Нуржамал Турумбетова.
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