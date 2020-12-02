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В Казахстане введут новый двухнедельный локдаун - фейк

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 16:30
В Казахстане введут новый двухнедельный локдаун - фейк
Фото из Сети интернет
Информацию о двухнедельном локдауне прокомментировали в Минздраве

Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались.

В Сети появилась ложная рассылка о локдауне в Казахстане, передает zakon.kz.

Портал stopfake.kz пишет, что в WhatsApp рассылают предупреждение о новом двухнедельном локдауне, который скоро введут в Казахстане. В рассылке сообщается, что будут закрыты даже продовольственные магазины. Работать в штатном режиме разрешат только аптекам.

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг рассылку опровергли.

- Это дезинформация. На сегодняшний день такие меры ужесточения не планируются. Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались, - сказал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

При этом он напомнил казахстанцам о важности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции, а также порекомендовал по возможности отказаться от посещения мест скопления людей.

В Казахстане введут новый двухнедельный локдаун - фейк


Источник: zakon.kz
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