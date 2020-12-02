ВОЗ опубликовала обновления по ношению масок

Носите маски внутри и вне помещений.



На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликованы обновления по ношению масок, сообщает zakon.kz.



В сообщении указано, что внесены изменения в руководство от 5 июня. Эти новшества включают обновленные доказательства и рекомендации, а также новые научные данные.



Организация отмечает, что одной маски недостаточно для полноценной защиты от вируса. Необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: гигиена, социальная дистанция, избегание прикосновений к лицу, соблюдение правил дыхания, вентиляция в помещениях, карантин и изоляция. Однако ВОЗ советует носить маску всегда, независимо от соблюдения дистанции.



Следует носить немедицинские маски, как внутри помещений (магазинов, рабочих мест, школ и других), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр, - говорится в сообщении.

Все эти рекомендации распространяются на взрослых и на детей от 12 лет.

