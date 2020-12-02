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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ВОЗ опубликовала обновления по ношению масок

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 16:41
ВОЗ опубликовала обновления по ношению масок
Фото : rg.ru
Носите маски внутри и вне помещений.

На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликованы обновления по ношению масок, сообщает zakon.kz.

В сообщении указано, что внесены изменения в руководство от 5 июня. Эти новшества включают обновленные доказательства и рекомендации, а также новые научные данные.

Организация отмечает, что одной маски недостаточно для полноценной защиты от вируса. Необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: гигиена, социальная дистанция, избегание прикосновений к лицу, соблюдение правил дыхания, вентиляция в помещениях, карантин и изоляция. Однако ВОЗ советует носить маску всегда, независимо от соблюдения дистанции.

Следует носить немедицинские маски, как внутри помещений (магазинов, рабочих мест, школ и других), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр, - говорится в сообщении.
Все эти рекомендации распространяются на взрослых и на детей от 12 лет.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • ЛШП
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 618965450
  • watlow
  • babe
  • fitter
 mer (Посетители) Сегодня, 17:38
Это террористическая организация.Я уже людей не вижу на улице,одни зомби ,без лиц и отличий.
 
 

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