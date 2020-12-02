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Когда отправит первую группу людей на Марс, рассказал Маск

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 18:10
Когда отправит первую группу людей на Марс, рассказал Маск
Фото из Сети интернет
Он планирует уже через два года отправить на Красную планету беспилотную миссию.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что люди высадятся на Марсе к 2026 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNBC.
По словам Маска, он планирует уже через два года отправить на Красную планету беспилотную миссию, и если все будет хорошо, то уже через четыре года, возможно, будет отправлена ​​на Марс первая группа людей.

Ключ к достижению анонсированных целей заключается в разработке SpaceX собственной ракеты Starship, которая будет способна переносить грузы и до 100 человек на борту одновременно. Маск имеет целью сделать Starship многократной.

Как сообщалось ранее, Маск выразил надежду, что к 2050 году на Марсе будет находиться один миллион человек.

Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/news/mask_na_mars_v_2024_godu/


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:27
1 млн если только под куполом хотя вряд-ли.
 
 

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