Казахстанцев предупредили об опасной игре, крадущей персональные данные

Игру якобы проводит компания Amazon.Казахстанцы рассылают в мессенджерах фейковую игру, которая крадет персональные данные пользователей. Розыгрыш якобы проводит компания Amazon, передает портал Stopfake.По данным портала, открывая ссылку пользователи попадают на сайт, где участники розыгрыша «могут выиграть» дорогостоящие гаджеты, мобильные телефоны и компьютерную технику.«Под новостью о розыгрыше ценных призов довольно много положительных отзывов. Можно предположить, что все это фейки. Об этом говорит и сам сайт игры – при попытке перейти на него срабатывает автоматическое предупреждение о фишинге, а само соединение с сервером не защищено», — говорится в сообщении.С помощью подобных фишинговых сайтов мошенники могут украсть персональные данные посетителей: логины и пароли от приватных аккаунтов, информацию о платежных картах и банковских счетах, а также могут получить полный доступ к компьютеру или мобильному устройству жертвы